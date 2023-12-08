Заробляють більше, ніж до вторгнення: у 2023 році українські банки отримали рекордний прибуток

Тільки чотири банки виявилися неприбутковими — йдеться про збитки в розмірі 99 мільйонів гривень.

Доходи українських банків за 10 місяців поточного року становили 122,7 мільярда гривень, що вдвічі більше за відповідний період 2021 року. Тоді фінустановам вдалося заробити 58,35 мільярда. Про це повідомляє сервіс "Опендатабот" із посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Так, державні "ПриватБанк" і "Ощадбанк" заробили половину від загального прибутку всіх українських банків. Збільшилися й прибутки фінансових установ — удвічі у "Привату" та в 19 разів — у "Ощадбанку". Зазначається, що серед усіх банків лише чотири зафіксували збитки, розмір яких становив 99 мільйонів гривень.

Банки з іноземним капіталом, яких в Україні налічується 14, вийшли в плюс у період із січня до жовтня. Загальний прибуток усіх банків — 30,43 мільярда гривень, що в 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2021-го. Серед банків з іноземним капіталом лідирує Райффайзен банк, доходи якого в 1,7 раза перевищують показники десяти місяців довоєнного періоду (2021 рік).

Серед найприбутковіших виявилися не тільки державні банки Фото: опендатабот

Тим часом банки, де є приватний капітал, збільшили свій прибуток у 1,7 раза порівняно з 2021 роком. За даними "Опендатабот", тут лідирує банк ПУМБ, прибуток якого склав 6,48 мільярда гривень. Водночас у "Універсал банку" рекордний прибуток був у жовтні — 1,7 мільярда гривень.

Серед банків, які отримали збитки:

"Альпарі банк" — 4,6 мільйона гривень збитку:

"Оксі банк" — 21,6 мільйона гривень;

"Перший інвестиційний банк" — 29 мільйонів гривень;

"Мотор-банк" — 44,2 мільйона гривень.

Банки поділяться прибутком із державою

21 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9656-д і ввела додатковий податок на надприбуток українських банків. Так, ставку податку підвищили з 18% до 50%, її застосовуватимуть для оподаткування прибутку банків за 2023 рік. А з 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25%.

Очікується, що завдяки змінам уже до кінця поточного року український бюджет поповниться на 24-25 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що цієї зими, якщо ЗС РФ вдасться знову вивести з ладу українську енергосистему і на тривалий час залишити населення без електрики, роботу продовжать майже половина банків по всій країні.

До слова, в НБУ продовжили терміни обміну старих банкнот, які виводять з обігу. Старі гроші можна обміняти безоплатно і без обмежень у Нацбанку, або у відділеннях уповноважених банків.