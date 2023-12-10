НАЗК повідомило про відкриття публічного доступу до реєстру декларацій: сайт перевантажений

За даними агентства з питань запобігання корупції, для відкриття документації довелося врахувати заходи безпеки, тому в реєстрі можуть міститися не всі імена.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило публічний доступ до реєстру декларацій. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби в соціальній мережі Facebook 10 грудня.

У НАЗК зазначили, що виконали вимогу, яку було ухвалено Верховною Радою України закону № 3384-ІХ. Тепер у громадян є цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Водночас, заходи безпеки були враховані.

У НАЗК повідомили про відкриття публічного доступу до реєстру декларацій Фото: НАЗК

Якщо в реєстрі громадяни не змогли знайти інформацію про певну особу, то це значить, що стосовно неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу, йдеться у повідомленні.

"Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі", — підсумували в НАЗК.

Примітно, що через годину після повідомлення про відкриття публічного доступу до декларацій сайт перестав працювати і користувачам видає помилку. У Національному агентстві з питань запобігання корупції ніяк не відреагували на це на момент публікації матеріалу.

Сайт із деклараціями недоступний Фото: Фокус

Хто може вилучити декларації з реєстру

На сайті НАЗК озвучили перелік осіб, які можуть вилучити свої декларації з реєстру. Туди входять:

військовослужбовці;

співробітники поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;

особи, які належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або які обіймають посади, перебування на яких пов'язане з державною таємницею у зв'язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також особи, які претендують на зайняття таких посад, та особи, які припинили діяльність;

суб'єкти декларування, які виконують службові повноваження на територіях, де ведуться активні бойові дії;

суб'єкти декларування, які перебувають на тимчасово окупованих Росією територіях;

громадяни, які виконують міжнародні операції з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу в інших країнах;

полонені;

особи, які після поранення, контузії або захворювання пов'язаного з виконанням службових повноважень чи військової служби перебувають на лікуванні;

суб'єкти декларування, які є членами сім'ї вище зазначених осіб.

Відкриття публічного доступу до декларацій: що відомо

5 вересня 2023 року Верховна Рада проголосувала за відновлення декларування. Але в законопроєкті була правка про те, що реєстр декларацій ще рік не зможе переглядати широка громадськість. Пізніше глава держави наклав на нього вето.

10 жовтня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав закон про відкриття e-декларацій чиновників, але з нюансами. Згідно з документом передбачається створення загальнодоступного Реєстру декларацій, у якому не будуть відображені відомості військових і поліцейських, задіяних у виконанні бойових завдань.

Нагадаємо також, що електронному декларуванню підлягають доходи, які були отримані у 2021 і 2022 роках. Подати декларацію можна до кінця 2024 року. Ще Фокус докладно розповідав про те, як можна виправити вже подану е-декларацію.