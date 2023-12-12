Обмеження максимального розміру пенсії в Україні: КСУ перевіряє законність

КСУ перевірить конституційність законодавчих приписів щодо обмеження максимального розміру пенсії в Україні.

Конституційний суд за зверненням Верховного суду перевірить законність встановленого Верховною Радою обмеження максимального розміру пенсії. Про це КСУ повідомив на офіційному сайті.

Як йдеться у повідомленні, Верховний Суд у конституційному поданні просить перевірити на відповідність статті 21, частині третій статті 22, частині першій статті 24, статтям 46 і 64 Конституції України оспорювані законодавчі приписи, згідно з якими максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Про що йдеться в Конституції України

Згідно з Конституцією, пенсія в Україні не може бути меншою за один прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, а відповідно до закону "Про пенсійне страхування" — більшою за десять таких прожиткових мінімумів.

Обмеження максимального розміру пенсій було запроваджено законом від 8 липня 2011 року № 668-VI "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" — так званою пенсійною реформою Тігіпка.

Тоді збільшили пенсійний вік для жінок до 60 років, страховий стаж підвищили до 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, а максимальний розмір пенсії обмежили 10 мінімумами. Тоді це було 7640 гривень, зараз становить 20 930 гривень, а від 1 січня 2024 року має становити 23 610 гривень.

Верховний суд звернувся до Конституційного після того, як Кіровоградський окружний адміністративний суд вирішив, що обмеження максимальної пенсії суперечить одразу двом статтям Конституції, а саме 46-й (право громадян на соціальний захист у старості) і 64-й (заборона на обмеження конституційних прав громадян).

На розгляді у суді перебувала справа за позовом пенсіонера, який вимагав від Пенсійного фонду здійснити виплати за вислугу років без обмеження граничного розміру.

Верховний суд вирішив, що це питання має розглянути КСУ.

Запрос у конституційному поданні

Йдеться про перевірку законодавчих приписів, згідно з якими максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, Фокус вже писав, що в Україні чинна солідарна система пенсій існує лише за рахунок дотацій з державного бюджету. Для реалізації плану збільшення суми виплат майбутнім пенсіонерам з одночасним зниженням навантаження на держбюджет Україна давно розробляє механізм накопичувальних пенсій.

Додамо, що українцям, які досягли пенсійного віку, варто вчасно звернутися за призначенням пенсії.