Гранти для студентів: МОН ініціює надання допомоги на здобуття вищої освіти для вступників

Грошова допомога на освіту залежатиме від бала ЗНО/НМТ і отримати грант, за задумом МОН, українці зможуть вже скоро.

Міністерство освіти і науки України має намір започаткувати систему грантів для студентів. Зокрема, допомогу від держави на здобуття вищої освіти можуть отримати вступники вже з вересня 2024 року. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

За його словами, у МОН вважають, що завдяки грантам вдвічі більше вступників зможуть здобути якісну освіту в Україні.

"Ми прагнемо запустити систему грантів для нових вступників уже з вересня 2024 року. Завдяки цьому ми прогнозуємо, що вдвічі більше вступників зможуть отримати державну підтримку в здобутті якісної освіти в Україні", — додав Винницький.

За його словами, велика кількість таких студентів матиме за мету реалізуватися, зокрема, в ІТ-галузі, що дасть потужний поштовх інноваціям та швидкій відбудові України.

Якими можуть бути гранти

Грошова допомога на освіту залежатиме від бала зовнішнього незалежного оцінювання. Іншу частину студент співфінансуватиме або матиме можливість отримати пільговий кредит чи соціальний грант (для вразливих категорій населення).

"Система державного замовлення збережеться для тих спеціальностей, які потрібні для державного сектору економіки: лікарі, вчителі, атомні енергетики тощо. Для інших держава має забезпечити можливості здобуття освіти за вільним вибором, більшій кількості молодих громадян", — додав Винницький.

За його словами, конкуренція університетів за вступника з державним грантом посилитися, що сприятиме якості пропонованої освіти.

Тим часом восени 2023 року українські депутати зареєстрували законопроєкт №9672, що передбачає скасування відстрочки від мобілізації для українців, які у віці 30 та більше років вирішили здобути другу вищу освіту. Однак згодом з’явилася альтернатива — документ №9672-2. Фокус уже писав про нього у матеріалі Мобілізація студентів: з'явився новий законопроєкт про скасування відстрочок.

Нагадаємо і про матеріал про те, хто з українських студентів може нині виїжджати за кордон. До прикладу, деякі студенти або курсанти, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями, можуть виїхати за кордон під час війни.