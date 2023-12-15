Працюватимуть довше: українці у 2024 році виходитимуть на пенсію по-новому

За кілька років лише половина українців матимуть достатній страховий стаж, щоб піти на пенсію у 60 років, зазначила експертка Лідія Ткаченко. На її думку, можна очікувати, що в Україні зросте пенсійний вік.

У 2024 році збільшується страховий стаж для українців, які планують вийти на пенсію за віком. Порівняно з попереднім роком вони повинні на 12 місяців довше сплачувати внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Далеко не усі українці зможуть відпрацювати стільки часу, щоб піти на пенсію у 60. Про те, на що очікувати з 1 січня, розповіли у виданні "Обозреватель".

60-річні громадяни України, які виходили на пенсію у 2023 році, повинні мати страховий стаж від 30 років. Однак з 1 січня потрібно працювати довше — про це ідеться у статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Журналісти опублікували пояснення старшої наукової співробітниці Інституту демографії та соцдосліджень Лідії Ткаченко, яка відзначила, що значна частина українців матиме проблеми у зв'язку з вимогами законодавства.

Пенсія в Україні — зміни з 1 січня 2024 року

Українці мають право вийти на пенсію у 60 років, вказано у законі. Але, щоб отримувати пенсію, потрібно певну кількість років сплачувати страхові внески. До 2028 року період виплат зростатиме щороку на 12 місяців.

Стаж для виходу на пенсію у 2024 році:

від 31 року — якщо громадянину чи громадянці виповнилось 60;

від 21 року — якщо виповнилось 63;

від 15 року — якщо виповнилось 65.

Вимоги для виходу на пенсію — деталі

Лідія Ткаченко відзначила, що середній страховий стаж українців — 32 роки. Тобто на сьогодні частина громадян України можуть без проблем отримувати пенсію за віком. Експертка припустила, що незабаром "підвищення вимог щодо стажу стане справжньою проблемою для певної кількості українців".

Причини можливих проблем — подальше зростання страхового стажу. При цьому варто врахувати надзвичайні події, які стались у житті українців протягом останніх років. Наприклад, пандемія COVID-19, вторгнення РФ, перелічила співрозмовниця журналістів. Тому, на думку Ткаченко, варто підвищити пенсійний вік, а не запроваджувати вимоги для отримання пенсійних виплат.

Експертка коротко нагадала передісторію питання. Зокрема, про особливості пенсійної реформи, яку почали у 2017 році. Міжнародний валютний фонд пропонував українському уряду просто підняти вік виходу на пенсію. Однак уряд вирішив піти іншим шляхом: змінив правила отримання пенсії. Починаючи з 2017 року щороку зростає термін, протягом якого потрібно сплачувати страхові внески для виходу на пенсію.

На думку Ткаченко, у 2027 році у 60 років зможуть піти на заслужений відпочинок і отримувати пенсійні виплати лише 55% українців. Тому вказує, що уряду потрібно буде вносити зміни у законодавство і підвищувати пенсійний вік.

"Це доведеться зробити рано чи пізно. Наскільки критична ситуація, можна буде сказати тільки після війни. У стані надзвичайної невизначеності робити будь-які прогнози надто оптимістично", — сказала вона.

Не вистачає страхового стажу — що робити

Якщо людина хоче отримувати пенсію, а їй не вистачає страхового стажу, то дефіцитні роки можна "докупити", пояснили українцям у Міністерстві соціальної політики. Щоб зробити це, потрібно пройти певну процедуру на порталі Пенсійного фонду — відвідувати регіональні управління особисто немає потреби.

Також в Мінсоцполітики повідомили, як розрахувати розмір мінімального страхового внеску: він складає 22% від мінімальної заробітної плати. У 2023 році мінімальна заробітна плата — 6700 грн. Отже, мінімальний страховий внесок — 1474 грн. У 2024 році розмір внеску зросте і дорівнюватиме 1562 грн. При цьому розмір внесків може бути більшим — людина самостійно визначає, скільки хоче і має можливість платити.

Нагадуємо, у 2024 році зросте розмір прожиткового мінімуму, у зв'язку з чим зросте розмір мінімальної та максимальної пенсії, а також низки інших виплат від держави. Також відбудеться зростання пенсійних виплат — Фокус розібрався, хто отримає більше грошей.