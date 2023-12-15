На виплату пенсій, зарплат, ВПО: скільки Україна отримала від Світового банку

За повідомленням прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля, 1,086 мільярда доларів надав уряд Японії.

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку внутрішньо переміщених осіб та інші пріоритетні видатки держбюджету. Про це заявив прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль.

Основну частину пакету від Світового банку скерують на фінансування соціальної сфери України.

"1,086 мільярда — це кошти уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF)", — повідомив Шмигаль.

Така фінансова допомога міжнародних партнерів, за словами прем‘єра, дає можливість забезпечувати макрофінансову стабільність України та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби ЗСУ.

Додамо, що Україні перерахують гроші після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження прийнятних витрат.

Разом зі схваленими коштами Світового банку вже мобілізовано понад 39 мільярда доларів екстреного фінансування на підтримку України, включно із зобов'язаннями та гарантіями донорів таких країн, як США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Індонезія, Литва, Латвія, Бельгія та Республіка Корея.

Нагадаємо, восени 2023 року країни Європейського союзу погодили пакет фінансової підтримки для України. За даними ЗМІ, усі держави-члени ЄС підтримали ініціативу Європейської комісії (ЄК) про виділення Україні кредитів і грантів на суму 50 мільярдів євро.

Тим часом від початку 2023 року на соцвиплати, зокрема, і виплату пенсій українцям було спрямовано 408 мільярдів гривень. Це відбулося завдяки підтримці міжнародних партнерів.