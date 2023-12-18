Українцям із двох регіонів виплатять понад 10 тисяч гривень допомоги: як подати заявку

Додаткові виплати переселенцям від благодійного фонду "Деполь Україна" можна буде отримати ще до кінця 2023 року.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нашій країні з'явилися мільйони внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Деякі люди втратили майже все, що було нажито в мирному житті. Уряд і різні міжнародні організації підтримували ВПО, надаючи їм, зокрема, грошову підтримку. І хоча більшість благодійних організацій уже не приймають заявок про допомогу від українських громадян, дехто все ж може отримати виплати. Так, наприклад, фінансову підтримку, розмір якої становить 10,8 тисяч гривень, надає благодійний фонд "Деполь Україна". Про це йдеться на сайті організації.

Кому виплатять гроші

На виплати від благодійного фонду можуть претендувати сім'ї, які проживають у Києві та області. Також, щоб отримати гроші, претенденти мають відповідати деяким критеріям. Наприклад, фінансова допомога буде доступна:

сім'ям із неповнолітніми дітьми, якщо їм видали довідку внутрішньо переміщених осіб не пізніше 90 днів тому;

особам із довідкою ВПО терміном до 30 днів на момент подання заявки;

українцям, які не користувалися матеріальною допомогою від інших благодійних фондів.

Зазначається, що українцям не нададуть усю суму допомоги одразу. Грошові кошти надходитимуть на рахунки громадян протягом трьох місяців у розмірі 3,6 тисячі гривень.

Як подати заявку

Для початку претенденти на отримання виплат мають заповнити спеціальну форму. Знайти документ можна за посиланням. У благодійному фонді наголошують, що заявники мають подавати в анкеті точну та повну інформацію, оскільки всі внесені дані будуть кілька разів уважно перевіряти ще раз.

Нагадаємо, що майже 278 тисяч пенсіонерів, які живуть у зоні бойових дій і отримують низькі пенсії, із серпня 2024 року можуть розраховувати на додаткову виплату від ООН. Фінансування надається в рамках другої хвилі проєкту Всесвітньої продовольчої програми.

Також Фокус розповідав, хто з українців може отримати грошову допомогу на опалення свого житла.