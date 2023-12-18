За деякими переселенцями хочуть зберегти виплати до кінця війни: деталі

За словами представника Комітету з питань прав людини Максима Ткаченка, люди не мають залежати від змін, які ухвалює уряд.

В Україні народні депутати пропрацьовують законопроєкт, спрямований на забезпечення гарантованої компенсації за житло до завершення воєнного стану всім внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Про це сказав член Комітету з питань прав людини Максим Ткаченко.

Він пояснив, що, згідно з рішенням уряду, із 1 лютого 2024 року майже в 15 разів зменшується кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримуватимуть компенсацію на проживання. Тобто цих людей позбавлять державних виплат.

"Багато людей в уряді не розуміють того, що ця виплата — це компенсація за житло людям. Але перед тим, як забрати в людей ці гроші, ми, тобто держава, мала забезпечити всіх цих людей житлом. Але це питання залишається відкритим, тому забирати в людей ці кошти неможливо", — сказав він.

Він розповів, що наразі на рівні парламентського контролю вирішується питання щодо зміни урядової постанови, аби залишити за переселенцями грошові виплати на проживання.

"Влада розв'язує це питання, тобто людям не потрібно хвилюватися", — зазначив Ткаченко.

Ткаченко пояснив, що законопроєкт, над яким працюють обранці, гарантує всім переселенцям виплату на компенсацію житла до кінця воєнного стану, "щоб люди не були жертвами змін, які ухвалює уряд".

Зауважимо, що розмір щомісячної держдопомоги на проживання становить 3 тисячі гривень громадянам із інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

Як зміниться програма надання виплат і пільг переселенцям

Відколи почалася повномасштабна війна в Україні, грошову допомогу отримали п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Станом на грудень 2023 року, як розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович, гроші виплачують майже 2,5 мільйона людей. Держава контролює надання фінансової допомоги завдяки верифікації, яку з 2014 року мають проходити всі ВПО кожні пів року.

"Зараз ми не можемо йти за тим же сценарієм. Потрібно розуміти мету надання виплат / пільг і одразу визначати їхній термін. Зараз ВПО можуть отримати виплати лише на шість місяців із можливістю продовження ще на шість за умови незадовільного майнового стану", — сказала Оксана Жолнович.

За її словами, завдяки допомозі людина має легше реінтегруватися в новому регіоні чи на новому місці проживання, але цей процес не може тривати нескінченно. В особи є пів року для того, щоби працевлаштуватися.

"Далі людина може отримувати пільги, за необхідності за певною категорією (інвалідність, бідність тощо). Але вже без привʼязки до ВПО. Міністерство реінтеграції розробляє закон, щоб обмежити статус ВПО до пʼяти років", — пояснила вона.

До слова, раніше Фокус пояснював, як держава допомагає переселенцям із пошуком роботи після вимушеного переїзду. Також у вересні заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак повідомила, українці отримали право на ще один вид допомоги.