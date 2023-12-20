Різдво в еміграції: чому більшість українців в Польщі не поїдуть на свята додому

Лише 13% українців планують поїхати на Різдво в Україну. Для більшості українців дорога додому значно ускладнена або взагалі неможлива через повномасштабну війну.

Сім з десяти громадян України у Польщі залишаться у цій країні на Різдво. Половина українців святкуватимуть Різдво з родиною та родичами, які також перебувають у Польщі, а кожного десятого чекають свята на самоті. Про це йдеться в дослідженні "Мігранти – Різдво в Польщі", проведеному 30 листопада – 11 грудня 2023 року Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Майже половина українців святкуватиме Різдво в Польщі, бо їхні родини та родичі перебувають у цій країні. Четверо з десяти кажуть, що на рішення залишитися за кордоном під час свят впливає небезпека, пов’язана з повномасштабною війною в Україні, а майже третину зупиняє надто складна дорога додому. Ще 35% українців працюватимуть під час різдвяних свят у Польщі.

35% українців працюватимуть під час різдвяних свят у Польщі

Також виявилося, що більше половини українців (54%) збираються відзначати найближчі свята за григоріанським або новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Лише кожен десятий респондент планує святкування 7 січня за юліанським календарем. Майже кожен четвертий має намір святкувати Різдво і в грудні, і в січні.

Автори дослідження запитали респондентів у Польщі, як вони планують провести свята, можна було обирати три варіанти. Відповіді розподілилися наступним чином:

з родичами, які живуть у Польщі 30%;

спілкуватимусь онлайн з близькими, які не живуть у Польщі 23%;

зі знайомими земляками 17%;

буду активно відпочивати (прогулянка, екскурсія) 16%;

буду працювати 14%;

буду пасивно відпочивати (слухати музику, читати книги тощо) 13%;

піду на Різдвяну службу 13%;

зі знайомими поляками 11%;

на самоті 10%;

на організованій різдвяній зустрічі поза домом 6%.

Для 28% опитаних українців це буде перше Різдво, яке вони святкуватимуть у Польщі. Більше третини вже вдруге перебуватимуть у Польщі під час різдвяних свят, 18% - втретє. Майже кожен п’ятий українець (19%) каже, що перебував у Польщі у різдвяний період більше ніж три рази.

Кожен десятий зустріне Різдво на самоті

Про емоції та почуття, що супроводжують мігрантів у різдвяний період цього року, автори дослідження запитали всіх іноземців у Польщі. 43% респондентів сказали про надію, кожен четвертий — про оптимізм, 23% — про смуток. Також у топсімку емоцій увійшли радість (22%), любов (22%), спокій (21%) та вдячність (20%).

"Іноземці становлять 6,5% усіх працівників у Польщі. Тому ми раді, що відсоток іммігрантів, які проводять Різдво в Польщі з польськими друзями, збільшився. Проте, як показує дослідження, частка іммігрантів, які проводять свята на самоті, подвоїлася, — прокоментував результати дослідження голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус. — Тому, як і в попередні роки, ми звертаємося до всіх роботодавців, які працевлаштовують іммігрантів, з проханням пам’ятати про тих, для кого прийдешні свята будуть позначені не лише надією, а й сумом через розлуку з близькими чи тугою за рідним краєм".

Нагадаємо, що дослідження "Барометр професій" вказує на дефіцит десятків професій у Польщі наступного року. Переважно це робота, що пов'язана з фізичною працею.

Як раніше писав Фокус, у Європі змінюються умови тимчасового захисту для українців, аби зменшити приплив нових біженців.