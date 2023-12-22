Зарплати змінюються: хто з українців почав заробляти більше у 2023 році

За даними Держстатистики, найвища заробітна плата у штатних працівників була у сфері "Інформація та телекомунікації", а найменша — у сфері освіти.

Українці часто скаржаться на те, що мало заробляють. Однак дані Державної служби статистики свідчать про те, що зарплати, принаймні у 2023 році, зростають. Щоправда, за професіями рівень виплат сильно різниться.

Так, за даними Держструктури, середня зарплата в III кварталі 2023 року становила 17 937,3 гривні. Це на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2022-го.

Найбільш високооплачуваними були штатні працівники у сфері "Інформація та телекомунікації" . Як свідчить статистика, виплати зросли на 20,3%, до 37 542 гривень на місяць. Далі, за даними Держстату, йдуть фінансисти, які у 2023 році в середньому отримували по 34 189 гривень. Їхні зарплати зросли на 29,8%.

Державна служба статистики оприлюднила офіційні дані щодо номінальної зарплати українців у 2023 році. Фото: Держстат

У сфері "Державне управління та оборона" рівень зарплат становив 24 168 гривень, збільшившись на 15%. У сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" зарплати зросли на 23,5% до 24 141 гривень.

Найменші зарплати у сфері освіти — 12 180 гривень (зростання на 8,2%).

Що буде із зарплатами до 2026 року: прогноз Кабміну

В уряді вважають, що до 2026 року середньомісячна заробітна плата в Україні перевищить позначку в 30 тисяч гривень. Якщо порівняти офіційні показники Державної служби статистики, в яких зазначалося, що середня зарплата в першій половині поточного року становила трохи більше ніж 16 тисяч гривень, то прогноз уряду на 2026 рік передбачає, що зарплата українців до 2026-го має подвоїться.

Згідно з прогнозами Кабміну, середньомісячна заробітна плата в Україні підвищуватиметься з урахуванням інфляції в наступному ключі:

у 2024 році очікується зростання на 8,5%;

у 2025 році прогнозується збільшення на 8,9%;

до 2026 року планується подальше зростання на 9,1%.

Раніше Фокус розповідав, що наступного року українцям мають двічі підвищити мінімальну зарплату. Також нагадаємо, що в державному бюджеті на 2024 рік уряд передбачив, що в середньому українські працівники отримуватимуть 21 809 грн.

Тим часом головний економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар нещодавно розповів Фокусу, що вже в другому кварталі наступного року зарплати можуть сягнути довоєнного середнього рівня в 600 доларів.