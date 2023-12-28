Рейтинг найкращих роботодавців 2023: які зараз зарплати в банківській сфері

Фокус розповідає про банки, які виявилися найкращими роботодавцями 2023 року і пояснює, як банківській галузі вдалося знайти стабільність під час повномасштабної війни.

Незважаючи на масштабні геополітичні, демографічні та макроекономічні шоки, українська банківська система зуміла вистояти в умовах повномасштабної війни. Це підтверджують і дані Національного банку України (НБУ). Так, платоспроможні банки за дев'ять місяців 2023 року отримали 109,9 мільярда гривень чистого прибутку порівняно з 7,4 мільярда гривень за аналогічний період минулого року. Про це йдеться в новому рейтингу Фокуса"Дефіцит кадрів диктує умови. Рейтинг найкращих роботодавців України 2023".

Банківський сектор у 2023 році

Важливим питанням роботи банків залишається кредитування економіки. Протягом року підприємці не раз скаржилися на неможливість отримати позику на розвиток бізнесу. Однак деякі програми продовжували розвиватися. Зокрема, кредити для бізнесу "5-7-9%". За інформацією Міністерства економіки, від початку 2023 року і станом на 20 грудня бізнес отримав від фінансових установ 25 тисяч кредитів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%". Загальна сума виданих кредитів — 95 мільярдів гривень.

Що стосується обслуговування фізичних осіб, то багато банків зосередилися на карткових продуктах. Наприклад, видавали кредитні картки, розвивали інтернет-банкінг і свої мобільні додатки.

Зарплати у фінсекторі протягом 2023 року збільшилися. На сайтах з пошуку роботи є дані, що менеджеру банківського відділення на ринку Києва станом на кінець грудня 2023 року пропонували зарплату в межах 20-40 тисяч гривень.

Хто в лідерах рейтингу найкращих роботодавців за підсумками 2023 року

"Укрсиббанк" . Понад п'ять тисяч фахівців працюють у банку, який є частиною BNP Paribas Group. На кадрових порталах зазначено, що наприкінці грудня 2023 року в банку відкрито понад 130 вакансій — це персональні консультанти, касири, фахівці, аудитори, економісти, аналітики. Своїм співробітникам банк пропонує конкурентну зарплату, щорічний перегляд окладу, бонуси, премії, доплати і надбавки, а також медичне страхування і страхування життя.

. Понад п'ять тисяч фахівців працюють у банку, який є частиною BNP Paribas Group. На кадрових порталах зазначено, що наприкінці грудня 2023 року в банку відкрито понад 130 вакансій — це персональні консультанти, касири, фахівці, аудитори, економісти, аналітики. Своїм співробітникам банк пропонує конкурентну зарплату, щорічний перегляд окладу, бонуси, премії, доплати і надбавки, а також медичне страхування і страхування життя. "Універсал Банк" . Наприкінці 2023 року банк активно пропонував роботу юрисконсультам, адміністраторам відділень, касирам, фахівцям відділів, програмістам, аналітикам. "Універсал Банк" офіційно працевлаштовує своїх співробітників, пропонує роботу зі стабільним графіком і комфортні умови праці.

. Наприкінці 2023 року банк активно пропонував роботу юрисконсультам, адміністраторам відділень, касирам, фахівцям відділів, програмістам, аналітикам. "Універсал Банк" офіційно працевлаштовує своїх співробітників, пропонує роботу зі стабільним графіком і комфортні умови праці. "Райффайзен Банк". Фінансова установа входить до міжнародної банківської групи "Райффайзен" з головним офісом у Відні. Станом на кінець грудня поточного року банк відкрив 122 вакансії. Своїм співробітникам роботодавець обіцяє конкурентоспроможну зарплату і бонуси, винагороди, гнучкі умови праці.

Нагадаємо, банки продовжують фінансовий моніторинг навіть в умовах війни і можуть заблокувати картки своїх клієнтів. Для цього у банків є п'ять причин. Також Фокус розповідав, яку суму грошей у 2023 році українці зберігали в банках.