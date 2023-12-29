Рейтинг найкращих роботодавців 2023: скільки заробляють у сфері IT і телекомунікацій
Фокус пояснює, як повномасштабна війна змінила сферу телекомунікацій та IT-галузь в Україні та які зараз зарплати пропонують своїм співробітникам провідні компанії.
За оцінкою Світового банку, збитки телекомунікаційного ринку в Україні через повномасштабну війну, розв'язану Росією, станом на 2022 рік становили 2,3 мільярда доларів. Проте українські оператори телекомунікацій зуміли об'єднатися для підтримки зв'язку в умовах бойових дій. Про це йдеться в новому рейтингу Фокуса"Дефіцит кадрів диктує умови. Рейтинг найкращих роботодавців України 2023".
Телекомунікації в Україні у 2023 році: що відбувалося
Так, як свідчать дані Digital Quality of Life Index за 2023 рік(DQL 2023), за показником стабільності фіксованого інтернету Україна посіла перше місце у світі, стрибнувши одразу на 95 позицій. Примітно, що такий підйом фіксувався з середини 2022-го до середини 2023-го, тобто під час постійних обстрілів, пошкоджень мереж і блекаутів.
Тим часом у щорічному звіті за швидкістю Інтернету в різних країнах світу, наша держава у 2023 році посіла 101 місце з 220. Так, середня швидкість завантаження даних в Україні становить 38,13 Мбіт/с.
Лідери рейтингу найкращих роботодавців 2023 року серед операторів зв'язку
- lifecell. У компанії працюють близько тисячі співробітників і для всіх створені однакові умови для розвитку. На кінець грудня 2023-го, згідно з даними сайту з пошуку роботи, компанія відкрила 44 вакансії.
- "Київстар". Оператор покриває мережею всі українські міста та понад 28 тисяч сільських населених пунктів. На компанію працюють майже 3,5 тисячі співробітників. А наприкінці 2023 року на сайтах із пошуку роботи "Київстар" розмістив 52 вакансії.
- Vodafone Україна. Один із провідних роботодавців, завдяки якому роботу мають понад 3 000 українців. Наразі, за даними кадрового порталу, у компанії відкрито 68 вакансій. Переваги роботи в Vodafone: офіс у центрі, медичне страхування, бонуси та премії, гнучкий графік.
IT-галузь: як змінилася сфера і скільки тепер заробляють айтішники
Останні два роки виявилися для ІТ-сфери досить непростими. До економічних проблем на тлі війни додалися нові труднощі, пов'язані з різким розвитком штучного інтелекту. До кризи стартапів на світовому ринку в Україні додалися проблеми в аутсорсинговій сфері, коли 2022 року через великі проблеми з доступом до електроенергії та інтернету українські айтішники не могли працювати стабільно. Як підсумок — світові компанії, які наймали на роботу наших співвітчизників, переключилися на фахівців з інших країн.
Щодо зарплат, то, як розповіла керівниця департаменту підбору персоналу Jooble Аліса Лаговська, розробники, які можуть похвалитися більш ніж річним досвідом роботи, можуть отримувати по 500-700 доларів щомісяця. Медіанна зарплата розробників в Україні вже рік майже не змінюється і становить $3435.
Хто в лідерах рейтингу найкращих роботодавців 2023 року
- GlobalLogic. У компанії є офіси в Києві, Харкові, Миколаєві та у Львові, де працює понад 5 тисяч співробітників. Станом на 26 грудня 2023-го на порталі DOU було опубліковано 7 вакансій у GlobalLogic.
- EPAM. В українському офісі компанії працюють 11 375 співробітників, тому компанія по праву вважається найбільшим IT-роботодавцем країни. На кінець грудня на кадрових порталах можна знайти чотири актуальні вакансії компанії EPAM.
- SoftServe. Провідна українська ІТ-компанія з офісами в Європі, США, Канаді, Латинській Америці, Сінгапурі, Дубаї. У SoftServe працевлаштовано понад 10 тисяч співробітників. А 26 грудня 2023 року на порталі DOU з'явилися три вакансії в компанії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні 2024 року можуть виникнути затримки з виплатами зарплат і пенсій. Як пояснила міністр економіки Юлія Свириденко, причина проблем: відсутність фінансової підтримки з боку Заходу.