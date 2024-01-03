Нові податки у 2024 році: скільки платитимемо державі та за що

Підвищення мінімальної заробітної плати й прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня 2024 року вплине на розмір деяких податків і допомог. Фокус розповідає, що зміниться у 2024 році.

Із 1 січня 2024 року в Україні зміняться показники єдиного податку (ЄП), який платять підприємці на спрощеній системі оподаткування, і на мінімальний розмір єдиного соціального внеску, який роботодавець сплачує за працівників до Пенсійного фонду України (ПФУ). Про це йдеться в новій статті Фокусу "Субсидії, тарифи, податки, пенсії: які зміни чекають на українців із 1 січня 2024 року".

Розмір єдиного податку для підприємців тепер буде таким:

ФОПи на 1 групі щомісяця платитимуть 302,8 гривні;

ФОП на 2 групі — 1420 гривень на місяць.

Розмір мінімального страхового внеску з ЄСВ, який стосується всіх груп ФОПів, буде на рівні 1562 гривні на місяць (із січня до березня), а з квітня, коли відбудеться другий етап підвищення мінімальної зарплати, зросте до 1760 гривень.

Як розповів Фокусу керуючий партнер Evrika Law Андрій Шабельников, за ФОП на 1 та 2 групах, що зареєстровані на окупованих територіях або на території ведення бойових дій, залишається право не платити єдиний податок і ЄСВ, але несплата останнього негативно позначається на страховому стажі.

Податок на нерухомість і за першу реєстрацію авто у 2024 році

Його українці платитимуть за минулий рік. Податок залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня року, за який нараховується податок, і становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за 1 метр квадратний. Тобто в новому році кожен додатковий квадратний метр коштуватиме 100,5 гривні.

Із 1 січня змінюються також суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкових авто на території України. Тут усе залежить від прожиткового мінімуму та від того, скільки коштує легковий автомобіль (ПДВ не враховується). Збір за першу реєстрацію обійдеться автовласникові в такі суми:

3% — якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (499 620 гривень);

не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (499 620 гривень); 4% — якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не більше 290 розмірів прожиткового мінімуму (499 620 гривень — 878 120 гривень);

5% — якщо вартість авто перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму — понад 878,1 тисячі гривень.

Допомога з безробіття

Розмір фінансової допомоги з 1 січня 2024 року становить 7,1 тисячі гривень. Водночас зросте оплата праці громадян, які зайняті суспільно-корисними роботами, до 10 650 гривень за відпрацьований повний місяць.

Також із 1 числа компенсація роботодавцю за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю I групи становитиме 106,5 тисячі гривень (15 мінімальних заробітних плат), а II групи — 71 тисячу гривень (10 мінімальних заробітних плат).

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нову компенсацію, яку виплачують у межах програми "єВідновлення". На фінансову підтримку у 2024 році можуть розраховувати українці, які за свої гроші відремонтували пошкоджене під час повномасштабної війни житло. Також нагадаємо, як змінилася робота ФОПів після повернення штрафів за РРО.