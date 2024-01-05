Польські фермери блокуватимуть пункт "Медика — Шегині" до 3 лютого, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, зараз прикордонна служба може пропускати тільки один автомобіль на 3 години, хоча раніше там могли проходити понад 500 транспортних засобів щодня.

Польські фермери продовжують блокувати пункт пропуску "Медика — Шегині" до 3 лютого. Про це повідомляє телеканал "Еспресо".

За словами журналістів, зараз прикордонна служба може пропускати лише один автомобіль на 3 години, хоча раніше там могли проходити понад 500 транспортних засобів щодня. Однак вантаж, який перевозить гуманітарну допомогу або швидкопсувні продукти, проходитиме без черги.

Водії розповіли, що черги на кордоні дуже великі. Фермери-протестувальники не пропускають навіть тих, хто перевозить продукти, які мають невеликий термін придатності.

Повідомляється, що польські фермери вимагають, щоб їм доплатили 100 злотих, бо на ринках впала ціна на кукурудзу, бо зріс врожай у США та Бразилії. Крім того, протестувальники хочуть платити менший податок.

Окрім пункту пропуску "Шегині-Медика", протести також відновили на напрямках "Рава Руська — Гребенне", "Краковець-Корчова" та "Ягодин-Дорогуськ", хоча там кордон блокують уже два місяці.

Польські фермери блокуватимуть пункт "Медика — Шегині"

Нагадаємо, що представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко заявив, що приблизно 2 тисячі вантажівок стоять у чергах на україно-польському кордоні. За даними Національного банку України, скорочення обсягу зовнішньої торгівлі через страйк на українсько-польському кордоні в листопаді 2023 року становило 860 мільйонів доларів, а в грудні - 620 мільйонів доларів.