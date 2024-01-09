Не працює додаток і збори на "банку": у роботі "Монобанку" стався масштабний збій (фото)

Майже вісім мільйонів користувачів Monobank втратили можливість переказу коштів на свої банківські рахунки. Співзасновник фінсервісу Олег Гороховський підтвердив, що стався збій.

Зранку 9 січня користувачі застосунку Monobank не змогли скористатись банківськими сервісами, які він надає. У фінансовому застосунку стався збій — підтвердив один із співзасновників сервісу, підприємець та банкір Олег Гороховський. Про надзвичайну ситуацію Гороховський написав у особистому Telegram-каналі "ОГо!".

У дописі, розміщеному о 8:41, співзасновника вказано, що застосунок дійсно "зламався". Бізнесмен перепросив користувачів та запевнив, що почали відновлення.

Олег Гороховський - про проблеми з застосунком "Монобанк" Фото: Скриншот

На сторінці Facebook фінансового застосунку Monobank, на порталі та на сторінці співзасновника Дмитра Дубілета інформації про збій поки що немає. Останній допис Дубілета — про новий стартап у сфері мистецтва.

Збій у Monobank — деталі

Зазначимо, користувачі "Монобанк", намагаючись скористатись банківським сервісом, мають можливість ввести пін-код, щоб отримати доступ до програми. Однак після певного очікування вони бачать не звичне вікно з даними карток, а інформацію про помилку застосунку.

Помилка при роботі застосунку "Монобанк" Фото: Скриншот

"Монобанк" — фінансовий застосунок, створений у 2017 році групою підприємців, серед яких були Олександр та Дмитро Дубілети, Олег Гороховський та інші. Протягом семи років сервіс здобув майже 8 млн користувачів, які витратили більш як 4 трлн грн. (не вказано, за який час).

Скільки клієнтів має "Монобанк" Фото: Monobank

У застосунку можна скористатись будь-якими стандартними банківськими послугами — переказати та отримати кошти, сплатити комунальні платежі, отримати кешбек чи покласти гроші на депозит. Крім того, під час війни завдяки застосунку з'явилась можливість збирати гроші на потреби українського війська. Станом на листопад 2022 року українці зібрали на "банку" 6 млрд грн "донатів", заявив Олег Гороховський під час Київського економічного міжнародного форуму.

Зазначимо, у грудні стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". Пізніше стало відомо, що причина збою — дії російських хакерів, які змогли дістатись до окремих серверів компанії. За кілька днів компанія змогла відновити мобільний зв'язок та доступ до Інтернету більшості користувачів, а трохи згодом — усі сервіси повністю відновились.

У травні 2023 року стався збій у роботі банку "Приватбанк". Користувачі скаржились, що додаток не завантажується і за кілька секунд закривається. За кілька годин проблему вирішили. Перед цим, у квітні 2023 року, клієнти мали іншу проблему — не могли скористатись банкоматами і перерахувати гроші на картку.