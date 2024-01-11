Більші відрахування із зарплат: як в Україні вирішили підвищити податки для громадян

Уряд затвердив план податкових змін в Україні, оформлений документом Національна стратегія доходів до 2030 року. Там вказано про майбутнє зростання податків для громадян. Фокус дослідив деталі.

Затверджена урядом стратегія пропонує реформувати податок на доходи фізосіб, скасувавши єдиний для усіх податок на доходи на рівні 18%. Тобто, планують запровадити прогресивну шкалу, і так, чим вищим буде дохід людини, тим вищий податок (ПДФО) вона сплачуватиме. Про це пише Фокус у статті "Нові податки, абсолютний контроль банківських рахунків. Яких важливих змін очікувати українцям".

Прогресивна шкала ПДФО існує у багатьох країнах. Зокрема, така шкала є для платників податків у Польщі. Там ПДФО для доходу до 30 тис. злотих на місяць складає 12%, якщо дохід від 30 до 120 тисяч — ставка податку 12% мінус 3,6 тис. злотих, а для тих, у кого дохід понад 120 тис. злотих діє ставка 32%.

Якщо подібну систему запровадять в Україні, то буде кілька ставок, які залежатимуть від обсягу щомісячного доходу громадянина. Щоправда, у Національній стратегії доходів до 2030 року про конкретні ставки податку інформації немає. Ймовірно, такі ставки будуть у законопроєкті, що має внести зміни до Податкового кодексу України.

"Відповідно до Національної стратегії доходів, слідом за реформуванням спрощеної системи оподаткування слідують зміни в оподаткуванні найманої праці. Оскільки податок на доходи фізичних осіб в Україні не має прогресивності та базується на фіксованій ставці 18 %, запровадженій у 2016 році, він потребує змін. Цю ставку було запроваджено через неможливість отримання податковими органами інформації від банківських установ щодо обсягів фактичних надходжень на рахунки платників податку. Але це позитивно вплинуло на надходження до бюджету. Наразі Нацстратегія пропонує відновити прогресивну шкалу ставок для осіб із високими доходами, що перевищують встановлений законом рівень. Ймовірно, цей податок буде відраховуватися з офіційного доходу фізичної особи, як це працює зараз, але також будуть і нововведення. Оскільки, як зазначено в документі, "просте введення прогресивної шкали в оподаткуванні ПДФО без зміни інструментів адміністрування цього податку не є ефективним". Але як саме буде відбуватися відрахування ПДФО, наразі не уточняється", — коментує Андрій Шабельников, керівний партнер АО EVRIKA.

За умови прогресивної шкали податку у людини мало стимулів заробляти більше, кажуть експерти

Економічні експерти не схвалюють ініціативи запровадження прогресивної шкали ПДФО.

"Запровадження ще двох ставок (дві значно підвищені від 18% ставки ПДФО) не є оптимальним рішенням для України. Підвищена ставка зменшує стимули до праці — чим вище ставка податку, тим меншою є мотивація людини працювати більше або заробляти більше. Крім того, це призведе до збільшення стимулів для ухилення від оподаткування, ускладнення адміністрування, порушення принципу справедливості. Вважаємо за потрібне зберегти єдину ставку ПДФО як фактору більш справедливого та зручного адміністрування — платники податків витрачають значно менше часу і зусиль на дотримання процедур контролю, здійснення податкових платежів та на перевірки", — йдеться у висновках експертів Економічної експертної платформи.

Раніше Фокус писав, що в Україні реформують спрощену систему оподаткування. У Міністерстві фінансів планують, що після реформи в нашій країні запрацює польська модель оподаткування ФОП.

Також нагадаємо, Кабмін України планує провести масштабну реформу у сфері податків після ухвалення нової Національної стратегії доходів. І однією з ідей реформи є оподаткування будь-яких надходжень на картку фізособи в розмірі 18%.