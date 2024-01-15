Переказ грошей буде миттєвим: НБУ анонсував нову послугу для українців

За словами голови Національного банку Андрія Пишного, миттєві платежі стануть основою для майбутньої трансформації платіжної сфери.

Національний банк України (НБУ) збирається 2025 року запровадити в Україні систему миттєвих платежів. Про це глава Нацбанку Андрій Пишний написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, нововведення стане основою майбутньої трансформації української платіжної сфери.

"Впровадження миттєвих платежів на основі СЕП НБУ плануємо завершити до кінця I кварталу 2025 року", — йдеться в його публікації.

Тим часом пресслужба Національного банку повідомляє, що наразі регулятор працює над складовими запровадження миттєвих платежів, питаннями їхнього регулювання та технологічною реалізацією.

Нова система електронних платежів: що відомо

Систему електронних платежів (СЕП) НБУ було запущено в Україні 1 квітня 2023 року. Система працює на базі міжнародного стандарту ISO 20022, міжбанківські перекази в межах програми можуть здійснюватися 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Завдяки стандарту ISO 20022, з'явилася можливість:

уніфікації платіжних повідомлень;

створення єдиних правил їх заповнення та обробки;

розширення реквізитного складу додатковими полями та структурованою інформацією.

Це посприяло ще більшій автоматизації та прискоренню опрацювання платіжних операцій, підвищенню рівня обслуговування учасників СЕП та їхніх клієнтів.

Водночас директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін зазначав, що 2025 року в Україні з'являться миттєві кредитові перекази.

"Кошти надходитимуть одержувачу за десять секунд (ціль — дві секунди)", — сказав він.

До речі, наприкінці 2022 року в НБУ представили концепцію е-гривні — електронної форми грошової одиниці України. Відтоді фахівці розробляють варіанти того, як функціонуватиме українська цифрова валюта, від чого залежатимуть її основні характеристики.

Також нагадаємо, що перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова нещодавно висловилася з приводу криптовалют. Вона зазначила, що позиція НБУ в цьому питанні залишається консервативною.

"Це не гроші. І тут наша позиція збігається з позицією наших колег із Міжнародного валютного фонду", — сказала Рожкова.