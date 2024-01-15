Після опалювального сезону: за яку комунальну послугу українцям доведеться платити більше

Хоча в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на деякі комунальні послуги, вже наприкінці весни влада може піти на непопулярний крок та змінити тарифи на принаймні одну із послуг.

В умовах війни реальні доходи українців скоротилися, але постачальники комунальних послуг потребують грошей для того, щоби ремонтувати системи та виплачувати зарплати співробітникам на підприємствах. Саме тому в Україні, попри повномасштабну війну, час від часу виникають чутки про підвищення тарифів на комунальні послуги. Втім, як сказав в етері "Громадського радіо" народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко, зараз змінювати тарифи на послуги ЖКГ влада не збирається.

Однак, за словами Кучеренка, наприкінці весни українцям можуть оголосити про нові тарифи на електроенергію.

"Є розмови про подальше зростання ціни на електроенергію. Мені здається, приблизно у травні знову обговорюватимуть це питання. Але це повноваження уряду, він на себе має брати зобов’язання, а також пояснити й обґрунтувати таке рішення, якщо тариф будуть змінювати. До кінця опалювального сезону виключені будь-які підвищення", — сказав він.

Як пояснив депутат, згідно з законом діє мораторій на підвищення цін за газопостачання, тепло і гарячу воду. Інших видів комунальних послуг він не стосується.

"Намагалися підняти ціни за холодну воду, але поки Нацкомісія скасувала таке рішення. Думаю, поки не будуть знову чіпати це питання", — додав перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики.

Мораторій на підвищення комуналки: які тарифи заборонено підвищувати

Майже одразу після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Верховна Рада підтримала законопроєкт №7427 та встановила мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду. Мораторій запровадили на час воєнного стану в Україні, також він діятиме впродовж ще шести місяців після його скасування. Водночас заборона не стосується тарифів на електроенергію та холодну воду.

Водночас в останні дні 2023 року стало відомо, що наприкінці 2023 року Кабмін України ухвалив постанову і повернув нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Також підприємства отримали право не обслуговувати клієнтів, які частково або повністю не платять за спожиті послуги.

11 січня генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що відключення світла через борги стартують із 29 числа. Також нещодавно Фокус розповідав, куди варто звертатися українцям, які вважають, що їм нарахували завелику суму за спожиті комунальні послуги.