Подорожчав, але не весь: як змінилися ціни на бензин у 2023 році

За даними Держстату, бензин "А-92" за підсумками 2023 року подешевшав на 0,6%, а "А-95" подорожчав на 2,5%. Найбільше для автомобілістів подорожчав скраплений газ майже на 15%.

У Державній службі статистики показали, якими були середні ціни на автомобільне паливо в Україні у 2023 році. Судячи з даних, минулого року українським водіям довелося платити більше не лише за бензин, а й за скраплений газ.

Ціни на бензин: як вони змінилися

Як свідчать дані статистичного відомства, у грудні 2023 року, якщо порівняти з груднем 2022-го, бензин марки "А-92" став дешевшим на 0,6%. Це паливо на АЗС у середньому продавали по 49,7 гривні за літр.

Якими були середні ціни на бензин у 2023 році Фото: Держстат

Бензин марки "А-95" подорожчав на 2,5% — до 52,6 гривні за літр. Водночас дизельне паливо (ДП) подешевшало на 4,3% до 52,7 гривні за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 14,2% до 33,3 гривні за літр.

Чому змінювалися ціни на автомобільне паливо

З 1 липня 2023 року податки на паливо повернули на довоєнний рівень. Так, ставки акцизу були встановлені на наступному рівні:

акциз на бензин — 213 євро за 1000 літрів;

акциз на дизпаливо — 139,5 євро за 1000 літрів;

акциз на автогаз залишився на рівні €52 євро за 1000 літрів.

Водночас рівень ПДВ підвищився з 7% до 20%.

Очікувалося, що після змін середня вартість бензину перейде в 50 гривень за літр. Однак деякі експерти ще тоді сумнівалися, що українські компанії ризикнуть сильно підвищувати вартість палива.

"Вони розуміють, що якщо піднімуть на 10 — 11 гривень, то у них впадуть обсяги продажів. І в результаті у них знизяться обороти. Тому думаю, компанії не підвищуватимуть більше, ніж на п'ять гривень порівняно з тим, що було до цього", — розповідав Фокусу директор групи компаній PRIME Дмитро Леушкін.

Ціни на бензин в Україні: скільки коштує автомобільне паливо

За даними сайту Мінфін, станом на 15 січня 2024 року середні ціни на бензин, дизпаливо та автомобільний газ встановлені на наступному рівні:

Бензин "А-95 преміум" — 54,42 гривні за літр;

Бензин "А-95" — 51,19 гривні за літр

Бензин "А-92" — 47,81 гривні за літр;

Дизельне паливо — 51,21 гривні за літр;

Газ автомобільний — 28,50 гривні за літр.

Нагадаємо, 22 грудня голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні все ще вивчають питання щодо перегляду акцизів на автогаз, щоб уніфікувати їх з акцизами на бензин та дизельне паливо.