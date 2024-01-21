Ремонт оплатять, та не весь. Які компенсації доступні завдяки програмі "єВідновлення"

З початку 2024 року запрацював третій етап програми "єВідновлення". Тепер держава відшкодовуватиме витрати українців, які зробили ремонт пошкодженого внаслідок агресії РФ житла за власний кошт. А нещодавно уряд ухвалив постанову, якою обмежив площу житла, яку покриє програма. Які можуть виникати проблеми у заявників та що треба знати, щоб отримати адекватну компенсацію.

В Україні із січня цього року стартував третій етап комплексної програми відновлення житла, яка передбачає державну компенсацію власникам нерухомості за завдані агресією РФ збитки. Питання виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджено або зруйновано під час повномасштабного російського вторгнення, регулюються Законом України №2923-IX. Перший етап програми "єВідновлення", у межах якого виплачується допомога на ремонт домівок, стартував у травні минулого року. Передбачається, що учасник може отримати за один пошкоджений після 24 лютого 2022-го об’єкт, розташований на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії, до 200 тис. грн, які можна витратити на придбання будматеріалів і замовлення ремонтних послуг. В уряді повідомили, що уже понад 35 тис. українських родин отримали від держави виплати на 3,2 млрд грн. Загалом за цим компонентом програми надійшло більше 67 тис. заявок. Найбільше з Харківщини, Київщини та Миколаївщини.

1 серпня 2023-го стартував другий етап "єВідновлення", який передбачає, що власники знищеного житла можуть отримати сертифікат на придбання нової квартири чи будинку або грошові виплати на самостійну відбудову. Як розповів очільник уряду Денис Шмигаль, вже згенеровано понад 2 тисячі житлових сертифікатів майже на 3,7 млрд грн. Понад 540 сертифікатів уже заброньовано, що означає, що сотні родин визначились з новою нерухомістю і готові укладати угоди купівлі-продажу. Утім є ті, хто вже вселився у нове помешкання. Про родину з Гостомеля, яка за житловий сертифікат придбала будинок у Бучі на Київщині, розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Третій етап програми передбачає виділення компенсацій тим, хто самотужки своїм коштом зробив ремонт Фото: Днепропетровская ОВА

З початку цього року триває виплата грошової допомоги на ремонти у межах "єВідновлення". Станом на початок січня за термінові ремонти виплачено кошти для 32 тисяч родин на загальну суму 2,4 мільярда гривень, а за капітальні ремонти — для 3 тисяч родин на загальну суму 900 мільйонів гривень. Фокус вирішив з’ясувати, як взяти участь у програмі на цьому етапі та з якими проблемами стикалися ті, хто подавали заявки на участь у "єВідновленні".

Компенсація за зроблений ремонт: важливі нюанси

На компенсацію за вже зроблений ремонт, яка стала доступна у межах програми "єВідновлення" із січня, можуть розраховувати громадяни, чиє житло було пошкоджене після 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій. При цьому об’єкт не може бути розміщений в зоні активних боїв або на тимчасово окупованій території України. Перелік таких територій затверджено Міністерством реінтеграції. Також умовою надання компенсації є внесення відомостей про право власності на пошкоджений об’єкт до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Компенсація за виконаний ремонт надається за роботи і будівельну продукцію, якщо заявник не отримував грошову чи матеріальну допомогу від громадських чи міжнародних організацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Під програму підпадають:

одноквартирні будинки, зокрема відокремлені житлові будинки садибного типу;

зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці;

котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності;

будинки садибного типу, дачні та садові;

квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку (у разі, коли місця загального користування не пошкоджені, або у разі, коли такі місця загального користування були пошкоджені, але надалі були відремонтовані).

У межах програми "єВідновлення" можна отримати гроші на ремонт чи сертифікат на нове житло

Для отримання допомоги на ремонт потрібно зробити такі кроки:

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно та заяву на отримання допомоги через застосунок або портал Дія, ЦНАП чи нотаріуса;

отримати рішення комісії місцевої ради про суму компенсації;

отримати кошти на відбудову на віртуальну картку, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів програми.

До 150 квадратів: які наслідки матиме урядове рішення про обмеження компенсації

Днями Кабмін ухвалив рішення про обмеження площі знищеного житла, за яким сплачуватиметься компенсація. Про це йдеться в урядовій постанові №39 від 16 січня. Зокрема, тепер компенсація покриватиме такі площі знищеного житла:

не більше 150 кв. м для квартири;

не більше 200 кв. м для будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

"Фактично держава компенсуватиме вартість квартир до 150 кв.м і будинків до 200 кв.м. У випадку, якщо ваша оселя більша, решта площі має бути подана у заяві на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел (можу припустити, що йдеться про донорську допомогу від країн-партнерів)", — прокоментувала Фокусу оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Вона звертає увагу на те, що постанова КМУ має низку інших важливих нововведень для програми "єВідновлення".

Кошти від держави можна витратити лише на послуги підрядників та купівлю будматеріалів з визначеного переліку компаній Фото: Pexels

"Рішення уряду має спростити реалізацію житлових сертифікатів, адже припинити право власності на знищене майно можна буде за допомогою витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Нагадаю, що для того, щоб скористатись заброньованими коштами за сертифікатом, тобто оформити право-власності на нову квартиру/будинок, треба анулювати попереднє. Раніше це було менш зручно", — додала вона.

Разом з тим, продовжила експертка, постанова прописує механізм оскарження рішення комісії про надання/відмову в компенсації, зокрема щодо її розміру.

Згідно з новою постановою, держава компенсуватиме вартість квартир до 150 кв.м і будинків до 200 кв.м, решта — за рахунок репарацій

З огляду на обмеження площі в постанові, директорка з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя радить таку стратегію: придбати за сертифікат інвестиційне ліквідне житло, яке дозволить заробити у перспективі за рахунок зростання вартості квадратного метра. "Якщо ви маєте дах над головою, бо родини можуть об’єднуватись поколіннями, то є сенс вкластися в подібний лот, почекати його здорожчання і перепродати, заробивши навіть за дуже стриманими прогнозами, до 25-30% за два роки", — зазначила вона Фокусу.

Однак це можна реалізувати за умови, що об’єкт має виграшну концепцію, стабільно високу зацікавленість з боку кінцевого споживача й високі будівельні темпи, наголосила фахівчиня.

Платять, але не всім: чому можуть відмовити у компенсації

За даними KSE, станом на 1 вересня 2023 року, внаслідок бойових дій зруйновано або пошкоджено 167,2 тис об’єктів житлового фонду, з них 147,8 тис. — приватні будинки; 19,1 тис. — багатоквартирні. Оскільки атаки з боку ЗС РФ продовжуються, то і цифри ростуть. З-поміж регіонів, які найбільше постраждали від руйнування житлового фонду, — Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Миколаївська, Чернігівська, Херсонська та Запорізька області.

Зважаючи на масштаби проблеми, опитані Фокусом експерти та девелопери вітають запуск програми. "Це сигнал для українських громадян, що держава не залишає їх наодинці з проблемами і в міру можливостей бере на себе компенсацію прямих матеріальних втрат українців", — зазначив Фокусу економіст Андрій Новак.

"Позитивним є факт, що ви не обмежені у локації, вибираючи нову оселю, — каже Дарія Бедя. — При чому первинний ринок дає більше можливостей для реалізації сертифікатів, ніж вторинний, де вартість квартири стала і залежить не завжди від ринкових факторів, а ще й від настроїв і очікувань власників. А ось на первинці стратегій купівлі може бути більше і навіть якщо сума компенсації не покриває вартості нового лота, є варіанти, як придбати омріяне житло. Перша з можливих стратегій — це спецумови та пропозиції від девелоперів".

Для отримання компенсації, важливо все зафіксувати одразу після "прильоту", кажуть юристи Фото: Суспільне

Щоб полегшити отримання компенсації, людині, у чиє помешкання "прилетіло", важливо правильно все зафіксувати. Адвокат Тарас Боровський розповів Фокусу, яким має бути алгоритм дій людини, щоб підвищити шанси отримати виплати від держави.

Потрібно одразу згадати, де лежать правовстановлюючі документи на житло. Якщо їх можна врятувати без ризиків для життя та здоров’я – зробіть це. Якщо ризики для життя та здоров’я переважають або документи вже знищені – не ризикуйте, документи можна відновити. Всім власникам нерухомого майна в Україні краще зберігати правовстановлюючі документи в безпечному місці, зробити їх скан-копії та зберігати на хмарних сервісах інформації. Теж саме стосується і документів, які підтверджують особу. Викликати поліцію та ДСНС. Поліція та ДСНС після ліквідації небезпечних наслідків оглянуть місце події та складуть відповідні документи. Якщо це можливо та безпечно — самостійно зафіксуйте пошкодження. Зніміть відео та фото пошкоджень. Є деякі рекомендації для таких зйомок. Перед початком увімкніть на телефоні функцію геолокаційної прив’язки фото та відеофайлів, які записує ваша камера для подальшої фіксації у метаданих файлу місця події. На початку відео назвіть своє прізвище, ім’я, по-батькові, марку, модель, серійний номер пристрою на який ведеться зйомка, час та точне місце проведення зйомки. За можливості демонструйте у кадрі певні прив’язки до сталих орієнтирів (загальновідомих вивісок, дорожніх знаків і т.д.). Це потрібно, щоб в подальшому ніхто не поставив під сумнів місце події, час та причинно-наслідковий зв’язок між обстрілами та руйнуванням. Якщо ви побачите уламки/частини ракети або інших предметів, які "прилетіли" у ваше помешкання – зафіксуйте їх на фото/відео. Познайомтесь зі свідками події та візьміть у них контактні номери телефонів. Вони можуть знадобитись в подальшому для отримання від них письмових пояснень та складань протоколів огляду місця події. У подальшому додатково повідомте про подію державні органи через онлайн ресурси та всіма іншими доступними способами. Впевніться, що ваші звернення були зафіксовані. Зберігайте всю інформацію, яка публікуватиметься в ЗМІ щодо подій обстрілу та пошкодження вашої оселі. Зверніться до юристів, які допоможуть у вашому випадку.

Утім не всім, хто звертався за компенсацією, нарахували кошти чи погодили заявку. У соцмережах українці розповідають, що вже пів року як оформили всі документи, отримали схвалення, але гроші досі не надійшли. Або що отримали відмову через відсутність відомостей у реєстрі. Подекуди українці пишуть, що запропонована по програмі сума була недостатня для проведення ремонту. Звісно, зробити гарний ремонт на виділену державою суму з урахуванням нинішньої вартості будматеріалів — вкрай складне завдання.

Украй невтішна ситуація у тих, чиє житло досі під окупацією, адже програма на них не поки що поширюється. Через втрату зв’язків з домом і масштаби руйнувань вони непокояться з приводу перспектив колись отримати компенсації. "Довести щось неможливо — всі архіви на окупованій території… Документи згоріли разом з будинком", — каже Наталія, яка виїхала з Донбасу.

Девелопери почали пропонувати опції для власників зруйнованого житла в умовах недостатнього покриття від держави

"Програма "єВідновлення" поки що не спрацьовує в автоматичному швидкому режимі, як це анонсувалося при її презентації, — розповідає Андрій Новак. — Пояснень може бути декілька. Перша – економічна. Зараз половина витратної частини державного бюджету витрачається напряму або опосередковано на цілі оборони, забезпечення силових структур. Можливості бюджету дуже обмежені, тому задовольнити велику кількість заявок за програмою неможливо. Друга причина – технічна. Механізм подачі документів і затвердження необхідних витрат по програмі нібито зрозумілий, але практика показує, що виконати всі вимоги з реалізації цього механізму не всі можуть".

Через брак фінансування програму можуть згорнути, застерігає експерт Українського інституту майбутнього Данило Монін. "Думаю, що програма буде заморожена на 2024 рік, поки йдуть активні бойові дії. А це може тривати і весь 2024 рік. Головний акцент зараз: фінансування війни в умовах мінімізації фінансування партнерів робить витрачання грошей на відновлення нерозумним. Хіба що на об'єкти критичної інфраструктури", — прокоментував Монін.