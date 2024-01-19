Податок 18% за поповнення картки: у Раді пояснили, чи будуть посилювати норми

Наприкінці 2023 року в мережі з'явилися повідомлення про появу податку за ставкою 18% на будь-які карткові надходження українців. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому це тільки чутки.

В Україні не запроваджуватимуть оподаткування надходжень на картку фізичної особи в розмірі 18%. Про це сказав 19 січня в інтерв'ю виданню "Новини. Live" голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, інформація про те, що держава хоче, щоб громадяни за всі отримані на банківську картку доходи сплачували до скарбниці 18% — провокація.

"Жодного податку на перекази ми не плануємо вводити і не будемо вводити безперечно. Ну, людина, яка хоч трошки, на рівні середньої школи знайома з фінансами, з оподаткуванням, вона розуміє, що податок із переказів у розмірі 18% — це якась абсолютно маячня, яка вб'є просто економіку", — сказав політик.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2023 року в Україні було ухвалено Національну стратегію доходів, у якій пропонується оподаткування надходжень на карту фізичної особи. Однак у Міністерстві фінансів 1 січня заявили, що в тексті документа немає інформації про "будь-які надходження на карту фізособи".

Водночас у Нацстратегії йдеться, що система оподаткування змінюватиметься, але тільки після виконання певних умов. Наприклад: В

виконання заходів, визначених підрозділом "Безпека використання даних та доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їхніх рахунках у банках", що стосуються реформи податкового адміністрування в частині забезпечення конфіденційності та захисту даних у системах ДПС (зокрема інформації, отриманої від платників податків та податкових агентів);

розроблення центральними органами виконавчої влади, до повноважень яких законом віднесено формування політики у сфері соціального забезпечення, підтримки ветеранів війни та осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій, збройної агресії (Мінсоцполітики, Мінветеранів, Пенсійним фондом тощо), стратегічних документів, що міститимуть оцінки видатків на соціальну сферу в періоді повоєнного відновлення та пов'язані з ними потреби в доходах бюджету після завершення (припинення) воєнного стану (з особливим акцентом на

Раніше Фокус писав, що в Україні реформують спрощену систему оподаткування. Очікується, що в майбутньому з'явиться польська модель оподаткування ФОП.