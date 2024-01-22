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В обхід вето: у ЄС вигадали схему виділення Україні 20 млрд євро, — ЗМІ

Олена Бурдейна
Фото: З відкритих джерел | Україна може отримати шанс на відновлення фінансування від Західної Європи (Ілюстративне фото)

Перемовини щодо виділення коштів ЄС для України триватимуть ще кілька тижнів, пояснили журналісти The Wall Street Journal. Питання ще не вирішене і обговорюватиметься на лютневому саміті Євросоюзу.

У Європейському Союзі (ЄС) запропонували механізм, завдяки якому Україна буде отримувати військову допомогу на суму не менш як 5 млрд євро щороку з 2024 по 2027 рік. Гроші отримають уряди країн Західної Європи, які їх витратять на підтримку українського народу у протистоянні з Росією. При цьому не доведеться виділення коштів щоразу погоджувати, наприклад, з Угорщиною, яка блокує фінансування. Про деталі нового проєкту ЄС ідеться у статті порталу The Wall Street Journal.

Журналісти порталу поспілкувались з таємними джерелами у структурах ЄС — імена співрозмовників не розголошуються. Джерела запевняють, що завдяки пропозиції Євросоюзу Україна зможе отримати кошти на підтримку у боротьбі з Росією — міркують над двома шляхами розв'язання проблем.

Перший шлях — виплата компенсацій країнам ЄС за витрати, які вони здійснюють на закупівлю зброї для України та для підготовки військових. Орієнтовна сума компенсації, на яку підуть кошти з бюджету Євросоюзу — близько 7,5 млрд євро.

"У документі ЄС наведено приблизну оцінку того, що цього року він може запропонувати державам-членам компенсацію за військову допомогу в розмірі 7,5 мільярдів євро", — зауважили автори статті.

Другий шлях — створення спеціалізованого військового фонду в межах Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF). В цей фонд вкладуть активи EPF на загальну суму 6,5 млрд євро. Завдяки таким діям сподіваються отримувати по 5 млрд євро річних — ці кошти також отримають європейські уряди і витратять їх на військові потреби України у 2024-2027 рр. Частина грошей ітиме на закупівлю зброї (боєприпасів, БПЛА, ракет ППО), частина — на фінансування навчання українських військових.

Поки що немає остаточного рішення щодо нової ідеї фінансування військових потреби України, зауважили джерела журналістів. Наголосили, що перемовини триватимуть кілька тижнів. Перший етап обговорення відбудеться у лютому 2024 року на саміті голів країн-членів ЄС, коли в черговий раз дискутуватиметься питання виділення 50 млрд євро.

ЄС та Україна — деталі

Зазначимо, Європейський Союз запланував виділити Україні 50 млрд євро військової допомоги — кошти мали надходити протягом 2024-2027 рр. При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан кілька разів блокував рішення щодо цього питання. Угорський політик наводив різні причини, якими обґрунтовував свої дії: говорив, що ці гроші потрібні іншим країнам-членам ЄС, згадував про питання національних меншин і про те, що Україна перебуває у стані війни з країною, яку не зможе перемогти.

На саміті ЄС у грудні 2023 року Орбан не зумів заблокувати початок перемовин щодо вступу України до ЄС. У ЗМІ розповіли, що він на момент голосування вийшов з зали, як припускають, "щоб попити кави" з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадуємо, Палата представників Конгресу США з осені 2023 року блокує виділення Україні 61 млрд дол. — у січні 2024 все ще тривають перемовини республіканців з урядом демократа, президента США Джо Байдена. Орієнтовно вказують, що позитивне голосування можливе у лютому. 5 січня в українській владі пояснили, що мають план "Б" на випадок, якщо грошей ззовні не буде.