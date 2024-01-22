Упоралися з підніжкою Кремля: як Європа вижила без газу з РФ і що буде далі

Ціни на газ у Європі впали майже на 60% у 2023 році, а вже на початку 2024-го впали ще на 12%.

У Європі, попри майже повну російську газову блокаду, ціни на газ майже вдвічі нижчі, ніж в аномально теплому січні 2023-го. У Москві вже другий рік поспіль не справдилися плани заморозити країни ЄС завдяки рекордним запасам газу та відновлюваним джерелам енергії. Про це 21 січня написало агентство Bloomberg.

Попри загострення палестино-ізраїльського конфлікту в жовтні минулого року та спричинені ним проблеми з міжнародними постачаннями через Червоне море, ціни на скраплений природний газ (СПГ) у Європі продовжують падати. Зазначається, що ціни на газ у Європі знизилися майже на 60% у 2023 році, а у 2024-му впали ще на 12%.

Журналісти вважають, що ця тенденція пов'язана з рекордними запасами газу, широкими інвестиціями в розвиток поновлюваних джерел енергії, а також невеликим економічним зростанням, через яке великі промислові держави

Після енергетичної кризи порівняльні європейські ціни тепер торгуються нижче ніж 30 євро за мегават-годину. Це приблизно десята частина від пікових рівнів, які фіксувалися ще 2022 року.

"Це друга зима, яку Європа переживає без російського газу. Той факт, що зараз є прецедент, — зима 2022-2023 років, яка пройшла без проблем, допомагає трейдерам заспокоїти нерви", — розповів керівник європейського відділу досліджень нафти й газу Кім Фустьє.

Утім, як наголошується в публікації, країни Європи, упоравшись із кризою, опинилися в абсолютно новій реальності, у якої є свої проблеми. Тепер ЄС більше покладається на поновлювані джерела енергії, і блоку доведеться справлятися з переривчастістю виробництва електроенергії.

На тлі відмови від російського газу через вторгнення Москви в Україну, Євросоюзу довелося шукати інші джерела, щоб задовольнити потреби споживачів у паливі. Тобто тепер почнеться боротьба за частку іноземних постачань скрапленого природного газу з іншими частинами світу.

"Зараз ми покладаємося на глобальні фактори, які можуть швидко змінюватися. Однак ціни можуть знову зрости, навіть у цей опалювальний сезон, якщо відбудеться раптове припинення постачань або тривалий період холодів", — пояснив керівник відділу торгівлі газом MET International у Швейцарії Балінт Конц.

До слова, в Україні за підсумками 2023 року було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу. Домогтися такого результату, як зазначили в "Нафтогазі", допомогли нові свердловини, яких загалом було відкрито 86.

Також Фокус розповідав, скільки зараз газу зосереджено в підземних сховищах України та чи вистачить цих обсягів до кінця опалювального сезону.