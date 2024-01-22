Виплати для ВПО можуть отримати ще більше українців: кому нададуть допомогу
Умови, за якими надається державна фінансова підтримка, стосується як громадян, які наразі перебувають в Україні, так і тих, хто повернувся до місця проживання, із якого перемістилися раніше.
Українці, які є власниками зруйнованого внаслідок бойових дій житла, мають право на державні виплати, які отримують вимушено переміщені особи (ВПО). Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Ідеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить:
- три тисячі гривень особам із інвалідністю й дітям;
- дві тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.
Як зазначають у відомстві, серед тих, хто має право на отримання довідки про взяття на облік як ВПО, особи, житло яких знищене або пошкоджене (до ступеня непридатності для проживання) внаслідок збройної агресії РФ (якщо є підтвердження відповідним актом обстеження технічного стану будинку або квартири). Відповідна умова передбачена Постановою Кабміну України №509.
"Громадянам, які залишилися без житла під час війни, виплати ВПО призначають відповідно до урядової Постанови від 20 березня 2022 року №332", — кажуть у пресслужбі Мінреінтеграції.
Також відповідну держдопомогу можуть призначити ще на один шестимісячний період, якщо особа повернулася до місця проживання, із якого вона перемістилася, відмовилася від допомоги, і після цього її житло було знищено або пошкоджено.
"Згідно з роз’ясненням Мінсоцполітики, ця допомога виплачується за наявності даних про пошкоджене / зруйноване житло в Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ проти України. Або за наявності документального підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження / знищення житлового приміщення внаслідок збройної агресії Росії, яке надається із заявою на отримання допомоги", — зауважили в Мінреінтеграції.
Виплати переселенцям: кого позбавлять допомоги у 2024 році
31 січня допомогу востаннє отримають громадяни, які:
- перебували за кордоном понад 30 календарних днів поспіль (крім відрядження, перебування на лікуванні тощо);
- відбувають покарання в місцях позбавлення волі;
- засуджені за окремі види злочинів проти основ національної безпеки або оголошених у розшук;
- повернулися до покинутого місця проживання.
Також уряд проводить верифікацію майнового стану одержувачів. Тому без державних виплат можуть залишити:
- тих, хто купив транспортний засіб, із року випуску якого минуло менш ніж п'ять років;
- у яких є на депозитному банківському рахунку кошти на суму понад 100 тисяч гривень;
- хто придбав іноземну валюту, а також банківські метали на понад 100 тисяч гривень.
Нагадаємо, 20 грудня 2023 року віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 350 тисяч українських переселенців приєдналися до програми "Прихисток", яка передбачає, що людям виділять безплатне житло. Також Фокус писав, що в одразу 20 регіонах України з 15 січня триває реєстрація на виплату фінансової допомоги від УВКБ ООН.