Польща домоглася від ЄС поступок щодо обмеження експорту з України, — FT

За словами єврокомісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса, Брюссель може вжити "захисних заходів для конкретної країни", які дають змогу блокувати імпорт, якщо ринок конкретної країни буде занадто затоплений сільгосппродукцією.

Уряд Польщі домігся поступок з боку Європейського союзу в питанні обмеження експорту сільськогосподарської продукції з України. Про це пише Financial Times із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Брюссель контролюватиме приплив сільськогосподарської продукції, якщо вона ризикує знизити ціни в Польщі та інших сусідніх країнах.

Єврокомісар із торгівлі Валдіс Домбровскіс зазначив, що ініціатива, ймовірно, міститиме "захисні заходи для конкретної країни", які дають змогу Брюсселю блокувати імпорт, якщо ринок конкретної країни буде перенасичений.

"Ми розглядатимемо, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим державам-членам ЄС, і один зі способів зробити це — запровадити гарантії для конкретних країн", — пояснив він.

За словами Домбровскіса, регіональний вплив експорту української сільськогосподарської продукції розподілений дуже нерівномірно і найсильніше відчувається в країнах, що межують з Україною.

Домбровскіс зазначив, що пропозиція поширюватиметься на період до червня 2025 року. Перш ніж набути чинності, вона має бути схвалена Європейським парламентом і більшістю держав-членів.

Чиновники ЄС також підтвердили, що вони розглядають можливість введення квот на експорт чутливих продуктів, таких як м'ясо птиці, цукор і яйця, з України.

Нагадаємо, 17 січня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак сказав, що ситуація в пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною покращиться найближчим часом, а черги з фур, імовірно, зменшаться та зникнуть протягом кількох днів.

Раніше, 16 січня, ЗМІ повідомили, що Польща розглядає угоду про ліцензування торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною, аналогічну до тієї, яку Київ уклав із Румунією та Болгарією.