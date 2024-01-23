Витратять на війну з Україною: як Apple допомогла РФ заробити майже 14 мільйонів доларів

У Росії американську компанію звинуватили в порушенні антимонопольного законодавства. Представники Apple намагалися оскаржити це рішення в суді, але безуспішно.

Російський бюджет у 2024 році вже отримав понад 13 мільйонів доларів від американської компанії Apple, яка покинула російський ринок майже відразу після того, як Москва розв'язала повномасштабну війну проти України. Гроші вже перебувають на державних російських рахунках, ідеться в повідомленні Федеральної антимонопольної служби (ФАС) РФ.

Зазначається, що техногігант був оштрафований на 1,2 мільярда рублів (13,6 мільйона доларів) у січні 2023 року за те, що американська компанія нібито вимагала від російських розробників використовувати в додатках для iOS тільки її платіжний інструмент. У РФ вирішили, що ця умова порушує антимонопольне законодавство й оштрафували компанію.

Apple намагалася оскаржити в суді порушення антимонопольної справи. Але російський же суд визнав, що рішення ФАС було цілком законним.

Apple в Росії

1 березня 2022 року гендиректор компанії Тім Кук звернувся до співробітників і оголосив про своє рішення припинити постачання і продаж техніки на території Росії у зв'язку з вторгненням РФ в Україну. За інформацією видання The Verge, за тиждень до цього Apple припинила імпортувати всю свою продукцію на територію країни-агресора.

"Apple Pay та інші послуги були обмежені. RT News і Sputnik News більше не доступні для скачування в App Store за межами Росії. І ми вимкнули функції затори та інциденти в Apple Maps в Україні як захід безпеки і обережності для громадян України", — розповів Тім Кук.

Уже 2 березня в Apple зупинили продаж iPhone, MacBook та іншої техніки в Росії. Однак техніка Apple все одно продавалася в російських магазинах, оскільки в червні 2022 року президент РФ Володимир Путін дозволив ввозити в РФ товари без дозволу правовласника. Ввезення відбувається в рамках"паралельного імпорту", і в списках товарів є і продукція Apple.

Нагадаємо, 23 січня стало відомо, що міністри закордонних справ ЄС погодилися запровадити податок на непередбачені доходи від заморожених активів РФ. А 11 числа повідомлялося, що США підтримали законопроєкт про конфіскацію 300 мільярдів доларів заморожених активів країни-агресора.