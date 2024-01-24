Французький фонд виплатить українцям понад 10 тисяч гривень: хто отримає гроші
За інформацією Мінреінтеграції, на фінансову підтримку можуть розраховувати громадяни з 24 областей. Їм також нададуть продовольчу допомогу та посприяють у відновленні житла.
В Україні реалізовують нову міжнародну програму для гуманітарної підтримки громадян, які постраждали від війни. Крім продовольчої допомоги, деякі українці отримають і фінансову підтримку у розмірі 3,6 тисячі гривень від міжнародної організації ACTED. Про це 24 січня повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що проєкт "Консорціум Реагування: надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023-2024)", покликаного підтримати громадян, які постраждали від військового конфлікту фінансується урядом США через Бюро гуманітарної допомоги USAID, а безпосередньо виплати надає міжнародна неурядова організація ACTED в Україні. Проєкт триватиме увесь 2024 рік.
"Передбачається надання продовольчої допомоги, допомоги з відновлення житла, економічного відновлення, забезпечення водою, санітарією та гігієною", — кажуть у Мінреінтеграції.
Грошові виплати від ACTED: хто отримає
Українські сім'ї в рамках проєкту також можуть оформити грошову допомогу від ACTED. Розмір виплат — 3,6 тисячі гривень на одну особу впродовж трьох місяців. Але організація після затвердження заявки виплатить одразу усю суму, тобто сім'я отримає 10,8 тисячі гривень.
У відомстві зауважили, що гуманітарна програма розрахована:
- на внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- на постраждалих від військового конфлікту громадян, які проживають на деокупованих, прифронтових і стабільних територіях країни;
- на громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Допомога надаватиметься у наступних областях:
- у Чернівецькій;
- у Чернігівській;
- у Черкаській;
- у Донецькій;
- у Дніпропетровській;
- у Івано-Франківській;
- у Харківській;
- у Херсонській;
- у Хмельницькій;
- у Кіровоградській;
- у Київській;
- у Луганській;
- у Львівській;
- у Миколаївській;
- у Одеській;
- у Полтавській;
- у Рівненській;
- у Сумській;
- у Тернопільській;
- у Вінницькій;
- у Волинській;
- у Запорізькій;
- у Закарпатській;
- у Житомирській.
Нагадаємо, нещодавно про фінансову підтримку українців оголосив благодійний фонд Action Against Hunger (ACF). Але допомогу отримають українці, які стали вимушеними переселенцями через повномасштабне вторгнення ЗС РФ і переїхали в Івано-Франківську область. Також Фокус розповідав, хто із переселенців втратить державні виплати у 2024 році.