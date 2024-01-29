Реформа ринку землі: як подорожчали ділянки, коли прийшов бізнес

За словами аналітика Київської школи економіки (KSE) Романа Нейтера, зараз ціна продажу на 109% перевищує поріг мінімальної вартості земельної ділянки.

Після початку другого етапу земельної реформи, який розпочався з 1 січня 2024 року, в Україні подорожчали землі сільгосппризначення. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook аналітик Київської школи економіки (KSE) Роман Нейтер.

За його словами, про подорожчання свідчать перші угоди з купівлі/продажу земель. За його даними, за перші два тижні нового року юрособи купили 73 ділянки, сукупна площа яких склала 233 гектари.

"При купівлі підмораторних земель є мінімальна ціна, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці (НГО) землі. Якщо серед усіх ділянок, які були продані 2024 року, медіанне співвідношення ціни продажу до НГО становить 1,03 — тобто ціна лише на 3% вища за НГО, то серед ділянок, придбаних юрособами 2024 року, медіана становить 2,09. Тобто ціна продажу на 109% перевищує мінімальну ціну продажу", — пояснив Нейтер.

Він зазначив, що поки ще рано говорити, що ціни на землю підвищуватимуться й надалі.

"Але перші результати свідчать про те, що ми можемо побачити значний приріст ціни, пов'язаний із доступом до ринку колишніх підмораторних земель юридичних осіб", — написав Роман Нейтер.

Ринок землі в Україні

Український ринок землі відкрився 1 липня 2021 року. Голова Державної служби України з геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко 2023 року поділився інформацією, що з початком реформи процес купівлі-продажу земельних ділянок відбувався не дуже активно.

"У 2021 році за перші пів року роботи ринку землі було випущено в обіг понад 100 тисяч гектарів. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна ринок, звичайно, просів і в обіг було випущено 69 тисяч гектарів. У 2023 році станом на жовтень ми вже бачимо, що вже майже 80 тисяч гектарів реалізовано, показники наближаються до довоєнних", — сказав він.

А 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. Тепер скуповувати сільськогосподарські землі дозволяється юридичним особам. Їм доступні приватні земельні ділянки, загальна площа яких становить не більше 10 тисяч гектарів.

Нагадаємо, нещодавно експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив Фокусу, чому юридичні особи не поспішають купувати землю в Україні. За його словами, інвестори не хочуть вкладати гроші, оскільки у них немає гарантій безпеки.