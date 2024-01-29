Перший крок зроблено: в ЄС підтримали передачу Україні доходів від активів Росії

За словами журналіста Рікарда Йозвяка, йдеться про відкладення доходів від заморожених активів РФ на окремий рахунок. Далі буде узгоджуватися відправлення грошей безпосередньо Україні.

Посли країн Європейського Союзу підтримали пропозицію почати використовувати доходи від заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це в X (раніше Twitter) написала пресслужба представництва Бельгії в ЄС 29 січня.

"Посли ЄС щойно погодилися з пропозицією про використання непередбачуваних прибутків, пов'язаних з іммобілізованими активами, для підтримки відновлення України", — йдеться в повідомленні.

Представництво Бельгії в ЄС про передачу Україні грошей РФ Фото: Скриншот

Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в X, йдеться про відкладення доходів від заморожених активів РФ на окремий рахунок. А це тільки перший крок.

"Тепер уся справа в узгодженні наступного кроку: надсилання грошей Україні", — зазначив Йозвяк.

Журналіст про передачу Україні грошей РФ Фото: Скриншот

Заморожені активні РФ у Євросоюзі: що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли, що глави МЗС ЄС підтримали введення податку на прибуток від заморожених активів РФ. ЄС, країни "Великої сімки" та Австралія вирішили заморозити близько 260 мільярдів євро (283 мільярди доларів) активів російського Центрального банку у вигляді готівки та цінних паперів, причому понад дві третини з них іммобілізовано в Євросоюзі. Більшість активів, що перебувають у ЄС, зберігаються в кліринговому центрі Euroclear, де у 2023 році вони заробили близько 3 мільярдів євро.

Також 26 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна заручилася гарантіями США, що заморожені на Заході активи Росії будуть вилучені і передані Києву.