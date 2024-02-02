Українці ризикують залишитися без роботи у 2024 році: що задумали роботодавці

Впродовж 2024 року на ринку праці в Україні не буде кардинальних змін, проте одна тенденція, якої збираються дотримуватися багато роботодавців, українцям точно не сподобається.

На українському ринку праці найближчим часом не очікуються масштабних трансформацій. Так, не варто очікувати, що кількість вакансій в основних секторах економіки різко зросте, але й масових звільнень також не передбачається. Втім, є компанії, які планують звільняти працівників у 2024 році. Про це йдеться у результатах опитування Національного банку України (НБУ).

Зазначається, що підприємства, які планують змінювати штат, збираються частіше звільняти працівників і рідше наймати нових.

Так, серед підприємств сфери промисловості :

не скорочуватимуть штат і не планують його розширювати – 81% компаній;

не мають наміру наймати нових співробітників – 4% компаній;

планують звільняти співробітників — 15% компаній — це майже вчетверо перевищує кількість тих компаній, які готові розширювати штат;

Щодо будівельних підприємств:

64% компаній — залишать поточну кількість співробітників;

5% компаній готові наймати нових співробітників;

32% компаній планують звільнення, що майже в 6,5 раза перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед підприємств сфери послуг:

залишатимуть поточну кількість працівників – 79% компаній;

наймати нових — 6% компаній;

звільняти – 15% компаній, що у 2,5 раза перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Тим часом підприємства сфери торгівлі:

залишать поточну кількість працівників – 88% компаній;

пропонуватимуть роботу новим співробітникам – 5% компаній;

планують звільнення – 7% компаній.

Зарплати українців у 2024 році: що зміниться

Очікується, що зарплати населення зростуть під впливом деяких економічних чинників. Про це Фокус вже розповідав у своєму матеріалі: "Висока ціна кадрів. Кому і наскільки підвищать заробітну плату у 2024 році в Україні".

"Більшість роботодавців відчувають кадровий голод, а на низку спеціальностей попит перевищує пропозицію. У такій ситуації бізнес, щоб бути конкурентними на ринку праці, залучати кращих та утримувати персонал, має пропонувати конкурентні заробітні плати", — зазначила власниця HR агентства Домініка Іванова-Бекар.

Водночас Chief Operating Officer GRC.UA Наталія Слинько розповіла, що опитування 377 компаній, проведене кадровим порталом grc.ua у серпні-жовтні 2023 року, показало, що 41% компаній планують збільшити зарплату на 10-30% наступного року, 19% — проведуть підвищення за рахунок індексації, 15% залишать її без змін.

Раніше Фокус розповідав, хто у Києві може отримати роботу із зарплатою у 110 тисяч гривень. Також очікується, що зарплати українців до 2026 року досягнуть показника у 30 тисяч гривень.