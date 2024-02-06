Платити за комуналку менше: хто з українців може отримати знижку в 75%

Як пояснили в Пенсійному фонді, право на пільгу надають не всім українцям поспіль, а тільки певним категоріям громадян.

В Україні деякі громадяни можуть платити лише 25% від вартості всіх житлово-комунальних послуг. У Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області розповіли, хто саме може отримати такий бонус.

Комунальні платежі: у кого є право на знижку в 75%

Як пояснили в держструктурі, на таку знижку, без урахування середньомісячного доходу, можуть розраховувати:

українці зі статусом учасника бойових дій;

громадяни, яких визнано постраждалими внаслідок Революції Гідності;

люди, які примусово перебували в концтаборах під час Другої світової війни;

Також цю знижку надають тим, хто зазнав репресій і був позбавлений волі, зокрема в психіатричних установах за радянських часів. Платити менше можна за такі комунальні послуги:

управління багатоквартирним будинком;

газ;

електроенергію;

опалення;

гарячу та холодну воду;

вивезення сміття;

внески ОСББ або житловому кооперативу;

закупівлю твердого палива та скрапленого газу.

Як отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг

Для цього громадянам потрібно подати заявку, щоб оформити відповідну пільгу. Зробити це можна кількома способами:

через вебпортал електронних послуг ПФУ;

за допомогою мобільного додатка;

в особистому зверненні до відділення ПФУ;

поштою, надіславши заяву та необхідні документи.

При собі важливо мати такі документи, інакше прохання розглядати не будуть:

трудова книжка або довідки, що засвідчують роботу за зазначеними спеціальностями в сільській місцевості;

довідка про місце проживання (реєстрації) у сільській місцевості;

посвідчення особи.

Нагадаємо, 5 лютого повідомлялося, що в Києві з 1 квітня тарифи на холодну воду можуть збільшитися на 34%, а з липня — ще на 15%. Рішення про це Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може ухвалити вже 6 лютого. Також Фокус розповідав, що навесні 2024 року на 900 гривень збільшиться пенсія українців, які зараз отримують 6 923 гривні.