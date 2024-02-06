Платити за комуналку менше: хто з українців може отримати знижку в 75%
Як пояснили в Пенсійному фонді, право на пільгу надають не всім українцям поспіль, а тільки певним категоріям громадян.
В Україні деякі громадяни можуть платити лише 25% від вартості всіх житлово-комунальних послуг. У Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області розповіли, хто саме може отримати такий бонус.
Комунальні платежі: у кого є право на знижку в 75%
Як пояснили в держструктурі, на таку знижку, без урахування середньомісячного доходу, можуть розраховувати:
- українці зі статусом учасника бойових дій;
- громадяни, яких визнано постраждалими внаслідок Революції Гідності;
- люди, які примусово перебували в концтаборах під час Другої світової війни;
Також цю знижку надають тим, хто зазнав репресій і був позбавлений волі, зокрема в психіатричних установах за радянських часів. Платити менше можна за такі комунальні послуги:
- управління багатоквартирним будинком;
- газ;
- електроенергію;
- опалення;
- гарячу та холодну воду;
- вивезення сміття;
- внески ОСББ або житловому кооперативу;
- закупівлю твердого палива та скрапленого газу.
Як отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг
Для цього громадянам потрібно подати заявку, щоб оформити відповідну пільгу. Зробити це можна кількома способами:
- через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- за допомогою мобільного додатка;
- в особистому зверненні до відділення ПФУ;
- поштою, надіславши заяву та необхідні документи.
При собі важливо мати такі документи, інакше прохання розглядати не будуть:
- трудова книжка або довідки, що засвідчують роботу за зазначеними спеціальностями в сільській місцевості;
- довідка про місце проживання (реєстрації) у сільській місцевості;
- посвідчення особи.
Нагадаємо, 5 лютого повідомлялося, що в Києві з 1 квітня тарифи на холодну воду можуть збільшитися на 34%, а з липня — ще на 15%. Рішення про це Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може ухвалити вже 6 лютого. Також Фокус розповідав, що навесні 2024 року на 900 гривень збільшиться пенсія українців, які зараз отримують 6 923 гривні.