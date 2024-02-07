Українцям стане простіше обміняти рублі, але тимчасово: в НБУ назвали умову

Нові правила безготівкового обміну коштів у російських і білоруських рублях, як повідомили в Національному банку, запрацюють із 7 лютого 2024 року.

Національний банк України дозволив населенню здійснювати в банках безготівковий обмін коштів у російських і білоруських рублях. Цей захід буде тимчасовим, його планують скасувати до кінця року. Про це 7 лютого повідомила пресслужба Нацбанку.

Валютні обмеження

Як пояснили в Нацбанку, в Україні з грудня 2023 року діє новий порядок ввезення гуманітарної допомоги, який встановив уряд своєю постановою №953 "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану".

З огляду на це, НБУ уточнив підстави для коректного завершення фінансовими установами валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за фінансовими операціями з імпорту продукції, ввезеної як гуманітарна допомога.

Також запрацював закон щодо вдосконалення держрегулювання ринків фінпослуг №3498-ІХ, і було внесено поправки до закону "Про банки і банківську діяльність".

Так, щоб нормативно-правові акти Нацбанку відповідали закону №3498, держрегулятор надав тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів фінустанов у російських або білоруських рублях. Це правило діятиме до кінця 2024 року.

Для виконання операцій потрібні будуть дві умови:

якщо банки-нерезиденти (крім банків-резидентів РФ і Білорусі, які перебувають під санкціями), де відкрито кореспондентські рахунки банків-резидентів у російських або білоруських рублях, в односторонньому порядку прийняли рішення про обмін валюти;

обмін російських або білоруських рублів за заявою клієнта фінустанови. Він здійснюється один раз щодо кожного з видів валюти — російських рублів і білоруських рублів.

Такі зміни внесені постановою правління НБУ №17 і набули чинності з 7 лютого 2024 року.

Нагадаємо, 5 лютого голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в Україні можуть обмежити грошові перекази. Таку ідею представникам комітету озвучили в Національному банку, який займається боротьбою з міскодингом і тіньовими фінансовими операціями.

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