Транспорт не може проїхати: поляки знову заблокували пункт пропуску "Шегині", — ДПСУ

Представник відомства Андрій Демченко попередив, що під'їзний пункт до кордону заблокували близько 100 осіб і майже 50 транспортних засобів. Протести на КПП можуть тривати до початку березня.

Польські перевізники заблокували дорогу в напрямку пункту пропуску "Шегині". Унаслідок цього транспортні засоби тепер не можуть рухатися як у бік Польщі, так і в бік України. Про це заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Ми вчора повідомляли про те, що мали інформацію від польських колег про те, що сьогодні з 10:00 почнеться блокування руху в напрямку трьох пунктів пропуску — це "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині". Звісно, усі ці дії відбуваються на території Польщі, у напрямку пунктів пропуску на різних ділянках відстань від кордону може бути різною", — заявив він.

Згідно із заявою Демченка, який покликається на інформацію від польських прикордонників, уже розпочали дії з блокування дороги в напрямку пункту пропуску "Шегині" (у польській частині це називається пунктом пропуску "Медика").

"Близько 100 осіб і близько 50 транспортних засобів заблокували під'їзний шлях до кордону. Вони перебувають десь за кілька сотень метрів від пункту пропуску. І наразі не відбувається руху ні на виїзд із Польщі, ні на в'їзд до Польщі. Як для вантажівок, так і для легковиків і автобусів", — заявив він.

Представник Державної прикордонної служби наголосив, що в реальності твердження про те, що дії спрямовані виключно на блокування вантажівок, є хибним. Наразі рух для всіх видів транспорту заблоковано на цій ділянці.

"Звичайно, ми сподіваємося, що найближчим часом ця ситуація зміниться, і на польській стороні знайдуть можливість руху хоча б для легкових автомобілів і для автобусних перевезень", — заявив він.

Демченко також зазначив, що за іншими двома напрямками, а саме "Рава-Руська" та "Ягодин", наразі прикордонники не отримували повідомлень від польських колег про початок будь-яких заходів із блокування.

"Але не виключено, що вони почнуться о 10:00 годині за польським часом (об 11:00 за Києвом). Очікуємо. Як тільки будуть зміни ми обов'язково про це повідомимо", — заявив він.

За його словами, блокування кордону може тривати до початку березня.

Нагадаємо, 6 січня уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною. Міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв. Вони включали запуск субсидій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на ліквідні позики на 2,5 млрд злотих і збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

А вже 24 січня масштабні мітинги охопили всю Польщу, а паралельно Францію, Німеччину й інші країни ЄС. Аграрії та фермери виходять на траси з вимогами захистити їхній бізнес від імпорту, зокрема з України. А також виступають проти нав'язування Брюсселем екологічних вимог у межах Зеленого курсу.