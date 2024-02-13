Шукають "чорне золото": як збільшиться видобуток нафти в Україні 2024 року

Компанія "Укрнафта" розраховує, що 2024 року в країні з'являться 30 нових свердловин для видобутку нафти.

Компанія "Укрнафта" почала будувати три свердловини на Заході України. Початковий видобуток нафти планується на рівні 80 тонн на добу, повідомляє прес-служба компанії.

Підготовка майданчика для майбутніх бурінь уже стартувала. Саме буріння планують розпочати, орієнтовно, у березні 2024 року.

"Діапазон глибин свердловин коливається від 1 102 до 1 211 метрів, вони спроектовані так, щоб вийти на продуктивні горизонти стрийських відкладень", — зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Сукупний початковий дебет усіх трьох об'єктів планується на рівні 80 тонн нафти на добу. Також у компанії повідомили, що у 2024 році планують побудувати тридцять нових свердловин.

Видобуток нафти в Україні

У довоєнному 2021 році в Україні було видобуто понад 1,50 мільйона тонн нафти, а роком раніше показники були приблизно такими самими. Як повідомляли тоді в компанії "Укрнафта", зниження видобутку нафти відбулося всього на 0,1%.

У 2022 році компанія видобула 1,37 мільйона нафти і 1,037 мільярда кубометрів газу. А за підсумками першого кварталу 2023 року збільшила середньодобовий видобуток нафти до 3,926 тонни.

Де в Україні видобувають нафту і газ

Запаси нашої країни розташовані, в основному, в чотирьох нафтогазоносних провінціях. До їхнього складу входять 11 областей і 35 нафтогазоносних перспективних регіонів. Найчастіше нафту і газ видобувають:

у Дніпровсько-Донецькій западині та на північно-західній частині Донбасу — Східний регіон;

у Волинсько-Подільській частині, з Прикарпаттям, Карпатами та Закарпаттям — Західний регіон;

у Причорноморському (Південному) регіоні.

Нагадаємо, 13 лютого в "Нафтогазі" заявили, що на початку місяця в Україні було встановлено рекорд із добового видобутку газу. Так, компанія "Укргазвидобування" вперше з 2019 року видобула 38,54 мільйона кубометрів товарного ресурсу. Також Фокус розповідав, що в Україні цього року може істотно подорожчати паливо.