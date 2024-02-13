Виплати ВПО по-новому: що зміниться для українців з 1 березня

Як пояснила перша заступниця міністра соціальної політики Дарини Марчак, держава буде зважати на офіційні доходи родин аби зрозуміти, чи потрібна їм допомога.

В Україні з 1 березня 2024 року виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) відбуватиметься за новим загальним принципом. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Так, за словами першої заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак, зміни полягають у тому, що відтепер для розрахунку братиметься сукупний дохід всіх членів родини переселенців, який у розрахунку на одного члена сім'ї має становити не менше ніж 9 444 гривні — чотири прожиткових мінімуми.

"Ми будемо дивитися на офіційні доходи родин, щоб визначати, чи потрібна допомога. Бо без доходів, наприклад, батька, які можуть бути як мінімальними, так і перевищувати 100 тисяч гривень, це важко оцінити", – розповіла вона.

За її словами, з 1 березня виплати автоматично продовжать українським пенсіонерам, але за умови, що розмір їхніх пенсійних виплат не перевищує суму у 9 444 гривні. Також на виплати можуть розраховувати:

люди з інвалідністю;

діти-сироти.

"Також виплатами користуватимуться родини, які проживають у зоні бойових дій або в безпечних регіонах, і в яких діти через певні причини не можуть навчатися офлайн. Тобто батькам потрібно доглядати за дітьми, тож вони не можуть працювати. Ці громадяни мають звернутися із заявою, щоби їм призначили допомогу", – підкреслила заступниця міністра.

Держава також надаватиме грошову підтримку родинам, члени яких за останні пів року намагалися здобути економічну самостійність:

зареєструвалися у службі зайнятості;

працевлаштувалися або започаткували власний бізнес.

"У якості нашої подяки ми продовжимо їм ще шість місяців виплачувати допомогу. А от дорослі українці працездатного віку, які не мають дітей і не працюють, виплати не отримуватимуть. Такі люди не мають обмежень, які б заважали їм працювати, тож вони мають знаходити роботу і самостійно забезпечувати себе", – сказала Марчак.

Нагадаємо, нещодавно в "Юридичному пораднику для ВПО" розповіли, що переселенці можуть отримати не лише допомогу на проживання, але й отримати тимчасове житло. Також Фокус пояснював, хто з українців зі статусом ВПО з 1 лютого втратить виплати.