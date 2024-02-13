Нові тарифи на світло: українцям розповіли правду про подорожчання електрики

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, українцям не варто переживати, що тариф на електроенергію 2024 року підвищать до 6 гривень.

29 січня 2024 року член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграф" заявив, що українцям варто готуватися до чергового підвищення тарифів на світло. За його словами, розмір нового тарифу становитиме 6 гривень за кіловат-годину. Але, як заявив 12 лютого міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, планів підвищити тарифи на електроенергію в уряду немає.

За його словами, українцям не варто переживати, що тариф на електроенергію 2024 року підвищать до 6 гривень за кіловат-годину.

"Це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований. Але, дійсно, до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня, — сказав міністр енергетики.

Галущенко зазначив, що у квітні уряд збирається оцінити ситуацію в енергетиці, але зараз питання про підвищення тарифів не стоїть.

"НКРЕКП також не рухається в цьому напрямку. Відповідно, на сьогоднішній день на столі жодних проєктів рішень немає. Тобто дати підвищення точно немає, — підкреслив Герман Галущенко.

Тарифи на електроенергію: чому їх можуть переглянути

Як зазначав Сергій Нагорняк, ще у вересні 2023 року Україна отримала публічний лист від Білого дому з переліком реформ, які потрібно виконати, щоб надалі отримувати фінансову та військову допомогу від США.

"Серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики — лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. І для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведено дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року", — розповів він.

Зазначимо, що Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року — до 2,64 грн за кВт. Але взимку, як правило, витрати домогосподарств на електрику збільшуються, оскільки багато хто користується електричними пристроями або кондиціонерами, щоб обігріти своє житло.

Нагадаємо, 15 січня народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко також повідомив, що наприкінці весни можуть збільшитися тарифи на оплату електроенергії. Також нагадаємо, що в Києві з 1 квітня тарифи на холодну воду можуть збільшитися на 34%, а з липня — ще на 15%.