План РФ не спрацював: чому Євросоюз переживе цю зиму без російського газу

Запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії станом на 10 лютого перевищили десятирічний сезонний середній показник.

Незважаючи на те, що Північно-Західна Європа пройшла вже понад половину опалювального сезону, у сховищах усе ще перебуває рекордний, як для лютого, обсяг газу. На тлі цього вартість "блакитного палива" знижується. Про це пише Reuters з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, як свідчать дані асоціації, запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії станом на 10 лютого перевищили десятирічний сезонний середній показник. У результаті сховища, як і раніше, були заповнені на 67%, тоді як десятирічний середній показник становить 49%.

При цьому, як зазначається, сезонні надлишки сховищ газу, найімовірніше, продовжать збільшуватися. У Європі може виникнути ситуація, що наприкінці зими заповненість сховищ буде на рівні майже 60%.

Як пишуть журналісти, березневі ф'ючерси на газ на хабі ТТF у Нідерландах знизилися до 25,4 євро за МВт-год (285 доларів за тисячу кубометрів). У жовтні ціни були приблизно вдвічі вищими (близько 50 євро за МВт-год).

Водночас Європа продовжує споживати менше газу, при цьому споживання знижується не тільки серед домогосподарств, а й з боку промисловості. Причина: цієї зими температура щомісяця була вищою за середню, але особливо в жовтні (на 2,5 градуса) вищою за норму і грудні (на +2,8 градуса).

За прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, температура залишиться вищою за норму в Європейському Союзі та Великій Британії до кінця лютого.

Нагадаємо, що ф'ючерси на "блакитне паливо" у США в перші дні січня 2024 року впали майже на 35%, а ф'ючерси в Європі впали до найнижчого рівня майже за п'ять місяців — 340 доларів за тисячу кубометрів. Посприяла цьому аномально тепла погода. Зазначимо також, що в Україні за підсумками 2023 року було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу.

Також нагадаємо, Фокус раніше вже писав про те, скільки зараз газу зосереджено в підземних сховищах України.