"Невелика проблема": в Україні згодні, щоб поляки перевірили всю агропродукцію

У Міністерстві аграрної політики відреагували на пропозицію польського чиновника перевіряти всю українську агропродукцію. У відомстві пояснили, що це рішення ні на що не вплине.

Заступник міністра сільського господарства та розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак 12 лютого пообіцяв ініціювати більш посилені перевірки всієї української агропродукції, зокрема й тієї, що прямує через територію країни транзитом. Тим часом в Україні не перешкоджатимуть, якщо такі перевірки справді з'являться. Про це сказав в ефірі телемарафону 13 лютого міністр аграрної політики України Микола Сольський.

"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", — сказав український міністр.

За його словами, українського зерна через польську територію експортується мало, оскільки 90% українських фермерів уже третій місяць поспіль віддають перевагу експорту агропродукції через морські порти.

"У грудні у нас було 7,3 мільйона тонн зерна, шроту і соняшникової олії. Із них приблизно 5 мільйонів тонн — це наші великі порти, а приблизно 1 мільйон із чимось — це Дунай. Ще близько 1 мільйона — це шрот, соняшникова олія і зерно, які пішли через наших сусідів. Усіх", — пояснив Микола Сольський.

Протести фермерів у Польщі

13 лютого місцеві фермери та перевізники анонсували, що 20 числа планують перекрити всі прикордонні переходи, а також транспортні вузли між Польщею та Україною.

"Будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до перевалочних залізничних станцій і морських портів. Ми знаємо, що це тільки початок довгого шляху до перемоги", — йдеться в повідомленні мітингувальників.

Страйкарі кажуть, що оскільки надходження української продукції ніяк не регулюються, це ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва Польщі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно. Про це просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина. Як пояснив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, який дасть змогу "захистити польських фермерів".

Нагадаємо, 11 лютого польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на асфальт. Замки на фурах страйкарі зламали. Це сталося на україно-польському кордоні біля пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Тим часом заступник міністра сільського господарства Польщі пояснив, чому фермерам не подобається українське зерно. За словами польського чиновника, це зерно низької якості, на якому власники компаній сумарно заробили близько 6 мільярдів злотих.