Розслаблятися рано: в "Укренерго" розповіли, чи будуть відключення світла до кінця зими (відео)
За словами глави компанії Володимира Кудрицького, противник продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Також можуть повернутися морози, які впливають на навантаження системи.
Під час опалювального сезону 2023/2024 масштабних відключень електрики не було, проте поки що зарано говорити про те, що так буде й надалі. Про це заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький під час інтерв'ю "Українському радіо".
За його словами, основним показником того, що сезон пройшов успішно, є відсутність відключень електроенергії. Наразі радіти зарано, адже Росія продовжує обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, а за вікном зберігається морозна погода.
"Цієї зими нам графіки аварійних відключень застосовувати не доводилося. Були локальні пошкодження енергооб'єктів у різних регіонах — останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровську область. Але крім таких локальних перерв в енергопостачанні, які, я сподіваюся, нашим слухачам зрозумілі, ми досить швидко відновлювали подачу електрики споживачам. І взагалі по країні масштабних проблем дійсно поки що вдавалося уникнути", — заявив Володимир Кудрицький.
Окремо очільник "Укренерго" нагадав громадянам, що приводів розслаблятися немає і небезпека залишається. У зв'язку з цим українці мають економніше споживати електроенергію. Холодні періоди можуть повернутися, відповідно, може зрости і споживання.
Також варто пам'ятати, що противник у будь-який момент може здійснити масовану атаку.
"На жаль, ворог може атакувати енергосистему не лише взимку, тож ми маємо всі бути готовими й не забувати про економне споживання енергоресурсів, особливо вранці та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження", — підсумував Володимир Кудрицький.
Нагадаємо, 3 лютого повідомлялося, що в Кривий Ріг повернули віялові відключення. Пов'язано це було з тим, що було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. За словами голови ради оборони Олександра Вілкула, частина критичної інфраструктури була переведена на генератори. Також після обстрілу довелося відмовитися від роботи швидкісного трамвая.