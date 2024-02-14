Яйця і м'ясо подешевшали, а овочі продовжують дорожчати: що відбувається з цінами в Україні

За даними Державної служби статистики, з початком 2024 року в Україні додають у ціні овочі. Але громадянам не доводиться переплачувати за всі основні продукти, оскільки деякі позиції дешевшають.

Українці часто скаржаться на те, що продукти харчування в магазинах постійно дорожчають. Питання вартості стало особливо гострим з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ, оскільки багато громадян втратили основну роботу або почали заробляти набагато менше, ніж до війни. Тому деякі громадяни намагаються економити кошти, яких і так не дуже багато. Тим часом Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку ключових продуктів в Україні за січень 2024 року.

Так, у перший місяць року середні ціни на крупи гречані впали на 5,2% до 28,9 гривень за кілограм. Також подешевшали:

яйця — на 9,2% до 51 гривні за десяток;

свинина — на 4,6% до 184,7 гривень за кілограм.

Але є й продукти, які подорожчали. Переважно додали в ціні овочі. Наприклад:

картопля — на 41,8% до 21,5 гривень за кілограм;

буряк подорожчав — на 40,7% до 16,1 гривень за кілограм;

капуста — на 27,9% до 14,3 гривень за кілограм;

морква — на 26,2% до 14,4 гривень за кілограм;

цибуля — на 11,7% до 16,9 гривень за кілограм.

Які продукти подорожчали або подешевшали з початком 2024 року Фото: Держстат

Водночас зазначається, що зростання споживчих цін в Україні в січні 2024 року сповільнилося до 4,7%.

Скільки насправді українці витрачають на продукти

Аналітики компанії Picodi вивчили динаміку вартості продуктових кошиків у 67 країнах світу, зокрема й в Україні. Для свого дослідження аналітики Picodi склали умовний продуктовий кошик, до якого увійшли хліб, молоко, яйця, рис, сир, м'ясо (курка і яловичина), овочі (картопля, цибуля, помідори) і фрукти (яблука, банани, апельсини).

Для України підрахунок вартості кошика виглядає так:

молоко (10 літрів) — 379 грн;

хліб (10 буханок) — 241 грн;

рис (1,5 кг) — 88 грн;

яйця (20 шт.) — 120 грн;

сир (1 кг) — 300 грн;

м'ясо (6 кг) — 1139 грн;

фрукти (6 кг) — 291 грн;

овочі (8 кг) — 260 грн.

Отже, загальна вартість умовного кошика Picodi в січні 2024-го була на рівні 2 818 гривень (70,5 євро в еквіваленті). За даними аналітиків, вартість кошика роком раніше була дешевшою на 22%. Як свідчать підрахунки, мінімальна зарплата в Україні "чистими" на початок 2024 року становила 5 715,50 гривень. З урахуванням цього, мінімальні продуктові витрати становили 49,3% від мінімалки після того, як було сплачено податки.

При цьому у 2023 році це співвідношення становило 42,8%. Тобто зростання цін в Україні випередило зростання мінімальної зарплати.

Раніше Фокус розповідав, що які продукти в Україні будуть постійно дорожчати протягом 2024 року. Також у Мінагрополітики нещодавно пояснили, що відбуватиметься з цінами на цукор і чи загрожує українцям дефіцит солодкого продукту.