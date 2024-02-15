Запровадження нових обмежень для країн, які заробляють на війні проти України, – логічний і очікуваний крок. В ЄС цього разу розглядають запровадження санкцій проти майже 200 осіб та організацій, які підтримують російську агресію, зокрема компаній з Китаю. Наскільки дієві нові обмеження та які ще заходи може запровадити Захід для підтримки України та заради впливу на воєнну машину Путіна.

Посли Європейського союзу 14 лютого не змогли погодити 13-й пакет санкцій проти Росії. Угорщині необхідно до наступного тижня вивчити його. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter(X).

"Сьогодні немає зеленого світла щодо 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії", — написав журналіст.

Передбачається, що обмеження торкнуться фірм та осіб, що пов'язані з виробництвом зброї та постачанням ключових технологій. Зокрема, електроніки, яку російські оборонні компанії використовують для створення озброєнь, а це торгові обмеження для компаній, що базуються в Китаї. Про це із посиланням на джерела писав Bloomberg.

Водночас жодних нових заборон на імпорт проти Росії, як раніше зазначали дипломати ЄС, у 13-му пакеті не буде. А Йозвяк взагалі назвав його найслабшим з усіх.

"Як і очікувалося, наступний європейський пакет санкцій щодо РФ складатиметься лише із заборони на видачу віз/заморожування активів близько 250 осіб/юридичних осіб… Це буде найслабший і найнеамбітніший пакет на сьогодні", — заявив він.

За його словами, пакет здебільшого складається з людей та організацій, які підлягають внесенню до чорного списку, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки, що використовуються російськими оборонними фірмами для створення озброєнь. Будуть у переліку і кілька військових та інших посадових осіб, політиків, як наприклад, Олексій Дюмін, колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна та нинішній губернатор Тульської області.

Наступний європейський пакет санкцій щодо РФ складатиметься лише із заборони на видачу віз/заморожування активів близько 250 осіб/юридичних осіб… Це буде найслабший і найнеамбітніший пакет на сьогодні

Фокус поцікавився в українських експертів, наскільки потужним може стати 13-пакет санкцій від ЄС, присвячений другій річниці вторгнення в Україну, та чи засвідчить він про рішучість міжнародної спільноти у протидії Росії та підтримці територіальної цілісності України.

Проти Китаю і не тільки: навіщо ЄС запроваджує обмеження для азіатських фірм

Передбачалося, що 13-й стане першим пакетом, до якого Європейський Союз внесе торгові обмеження для компаній, що базуються в Китаї.

"У разі схвалення це буде перший випадок, коли ЄС запроваджує обмеження для компаній на материковому Китаї з того часу, як Росія вторглася в Україну", — зазначали в Bloomberg напередодні.

Зокрема санкції можуть запровадити проти 20 компаній, викритих у підтримці військової агресії Росії в Україні.

В очікуванні санкцій проти Китаю від ЄС з'явився скептицизм щодо потужності 13 пакету Фото: Еспресо

Крім трьох китайських, до списку також нібито увійшли по одній компанії з Індії, Шрі-Ланки, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Гонконгу. У новому пакеті санкцій проти РФ можуть обмежити компанії, які залучені до імпорту зброї з КНДР.

"Тиск на Росію за допомогою санкцій треба продовжувати та підсилювати. Це є абсолютно логічна пропозиція щодо включення до периметру санкцій компаній з Китаю, Туреччини, та Індії, які постачають до країни-агресорки товари військового призначення або подвійного призначення. Для цивілізованого світу важливо ізолювати Росію таким чином, щоб це не спричинило додаткових конфліктів з тими країнами, які так чи інакше продовжують економічні зв`язки з москвою. Навіть повне відключення Росії від SWIFT, на жаль, не є варіантом, який змусить її припинити свої ворожі дії в Україні. Саме тому санкції проти Росії повинні бути якомога широкими, щоб виснажувати економіку агресора з усіх боків", — впевнений директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

З ним погоджується український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, обмеження SWIFT-переказів для РФ не дали такого потужного ефекту, на який сподівалися.

Навіть повне відключення Росії від SWIFT, на жаль, не є варіантом, який змусить її припинити свої ворожі дії в Україні. Саме тому санкції проти Росії повинні бути якомога широкими

Але ж нагадаємо: російським банкам з 1 жовтня 2023 року заборонили використовувати SWIFT для передачі фінансової інформації при переказах коштів на території РФ, але транскордонні перекази більшість росбанків здійснювати можуть, а отже, можуть спокійно платити за контрактами із китайськими та іншими компаніями.

"Перекази SWIFT частково заборонено від перших днів війни. Ефект обмежений. Не такий, на який очікували. Думали, що це вб'є російську економіку, але нагадаю, що це не вбило економіку КНДР, Ірану, хоча з точки зору універсальності санкцій, кількості країн, що підтримали санкції проти КНДР і Ірану — там ситуація була зовсім інакша, набагато більше країн… Абсолютна більшість країн світу підтримали санкції проти Північної Кореї. І що?.. Не можна сказати, що взагалі немає ефекту санкцій, ні. Він є. Це послаблює економіки відповідних країн, створює купу внутрішніх проблем", — додав Фесенко.

З 1 жовтня 2023 року росбанкам заборонили використовувати SWIFT для передачі фінансової інформації при переказах коштів на території РФ, але транскордонні перекази більшість банків РФ здійснювати можуть

Що стосується азіатських компаній в 13-му пакеті, то очікується, що обмеження заборонять європейським фірмам торгувати з цими компаніями в межах зусиль блоку обмежити можливості Росії отримувати підсанкційні товари через компанії в третіх країнах.

Раніше ЄС пропонував внести до списку кілька китайських фірм, але ці пропозиції були відхилені деякими державами-членами блоку.

Серед пропозицій - торгові обмеження для компаній, що базуються в Китаї Фото: Pexels

Згідно з документом, у "сприянні військовому та технологічному розвитку Росії або розвитку російського сектору оборони та безпеки" звинувачуються в основному технологічні та електронні компанії.

Як пояснив Фокусу економіст, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран, китайські компанії не стільки допомагають РФ у війні проти України, скільки намагаються на цій війні добряче заробити, так само як і індійські або арабські.

"Банки та виробники в КНР дуже швидко реагують на санкційні ризики. Ще на початку війни у російських зернотрейдерів почались проблеми з акредитивами в банках КНР, які було відкрито в доларах США. Санкції витіснили російські розрахунки за зерно, нафту та газ з доларового сегменту в юані, рупії та рублі. Зараз санкційний тиск продовжився і тепер він торкнувся кредитної підтримки російських компаній з боку китайських банків, наступний крок ЄС та США – санкції проти компаній, які постачають продукцію військового призначення до РФ. Великих виробників електроніки та ВПК КНР тепер ставлять в ситуацію, коли їм потрібно буде обирати — або постачати свою продукцію тільки до РФ, або до цивілізованих країн", — пояснює Шапран.

Потрібно запровадити більш жорсткі санкції проти продажу Росії своєї нафти, кажуть експерти Фото: FT

Чи спрацюють нові обмеження: як в РФ відреагують на заходи з боку ЄС

Потужність удару обмежень 13-го пакету для Китаю та інших країн гарантувати важко, з огляду на те, що два роки великої війни навчили обходити санкції не лише Росію, але й країни, що допомагають агресору. "Звісно, такі санкції не гарантують заборону постачання до РФ, але вони знизять обсяги постачань та підвищать ціни на цю продукцію", — вважає Шапран.

Декілька країн-членів ЄС закликали блок бути більш амбітним і додати до пакету нові економічні санкції

Декілька країн-членів ЄС закликали блок бути більш амбітним і додати до пакету нові економічні санкції, адже лише КНДР поставила РФ 2,5 млн боєприпасів та отримує доступ до міжнародних банківських мереж, про що вже повідомляв The New York Times.

Питанням залишається, чи потраплять під санкції судноплавні компанії, які забезпечують транспортування та логістику для перевезення боєприпасів із Північної Кореї до Росії. Віталій Шапран має сумніви.

Експерти впевнені: важливо запровадити санкції до перевізників російської нафти Фото: PortalMorski.pl

"Щодо санкцій тіньового флоту РФ, то до них я ставлюсь скептично. Зараз намагаються ввести санкції проти перевізників, які експлуатують ці старі танкери, але це просто компанії, як правило, з офшорних юрисдикцій. В 7 випадках з 10 танкери просто будуть переоформлені на інші компанії і продовжать роботу з перевезення російської нафти. Зовсім інша справа, якщо порти погодяться не приймати танкери без страховки з покриттям від Lloyd’s або клубів взаємного страхування Великої Британії, ЄС або Японії", — пояснює Шапран.

Що далі, або санкції проти РФ, на які ми чекаємо

Політолог Володимир Фесенко назвав найбільш дієві санкційні заходи проти Росії. За його словами, наразі йдеться про вторинні санкції — проти компаній (і не лише китайських), які допомагають Росії обходити санкційний режим, які його порушують.

Зараз санкції вже дають ефект, тому потрібно закривати можливості, завдяки яким Росія обходить санкції саме з продажу своєї нафти і нафтопродуктів, кажуть експерти

"Це практика, що була раніше, просто зараз вона посилюється і поширюється. Що найбільш дієво? По-перше, потрібно запровадити більш жорсткі санкції проти різних форм продажу Росії своєї нафти. Різні джерела зараз повідомляють, що достатньо дієвими є санкції проти тіньового танкерного флоту, тому що завдяки йому Росія пристосувалася до цінової стелі на нафту і нафтопродукти і почала обходити ці обмеження. Зараз ці санкції вже дають ефект, тому потрібно закривати всі дірки і можливості, завдяки яким Росія обходить санкції саме з продажу своєї нафти і нафтопродуктів. Саме завдяки цьому значною мірою тримається російський бюджет і фінансується війна проти України. По-друге, посилення експортного контролю: дірок в санкційному режимі дуже багато. В США є відповідна служба експортного контролю В них досвіду більше в цьому сенсі. В Європі набагато менше. Тому європейцям потрібно розвивати саме власну систему експортного контролю", — пояснив він.

Як стало відомо 15 лютого від Reuters із посиланням на американського високопоставленого чиновника, у Вашингтоні "багато хто готовий розгорнути досить надійні ювілейні пакети" (йдеться про 13-й пакет санкцій проти РФ – Фокус). США, ЄС та інші партнери обговорили відповідний санкційний пакет на зустрічі в Брюсселі цього тижня. Можливо, нові обмеження включатимуть протидію ухиленню від санкцій.