Українцям виплатять до 3 тисяч гривень допомоги: хто може отримати і що для цього потрібно

Проєкт, який збирає гроші від меценатів з усього світу, виплатить українцям від 300 гривень до 3 тисяч гривень фінансової допомоги.

Різні благодійні організації продовжують надавати фінансову підтримку постраждалим від повномасштабного вторгнення російської армії. Так, нову грошову допомогу громадянам нашої країни виплатить проект Direct Help. Гроші нададуть соціально вразливим верствам населення, йдеться на сайті організації.

Проєкт Direct Help: що відомо про організацію

На цій платформі збирають гроші від меценатів з усього світу, якщо вони хочуть долучитися до діяльності проєкту і допомогти нужденним людям, зокрема й українцям. Внески можна робити тільки добровільно, тому розмір майбутніх виплат населенню різний. Так, претендентам виплачують, здебільшого, від 300 гривень до 3 тисячі гривень. Усе залежить від індивідуальної ситуації.

Фінансова допомога українцям

На грошові виплати від Direct Help можуть розраховувати:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

українці з пошкодженим або зруйнованим житлом;

Подати заявку на отримання фінансової допомоги можна за посиланням. У заявці потрібно вказати:

персональну інформацію;

контактні дані;

обставини свого життя;

підтвердження скрутного становища через військові дії;

актуальні потреби, на які необхідні грошові кошти.

Виплати від ООН у 2024 році: хто отримає підвищену соціальну допомогу

Доплати українцям протягом року надаватиме Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй (ВПП) ООН. За даними Мінсоцу, доплати призначені особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Грошові виплати їм надаватимуться, якщо:

вони отримують менше 3,250 гривні соціальних виплат від держави;

вони не користуються допомогою від інших міжнародних організацій;

вони не отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (за винятком тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій, який визначено Міністерством реінтеграції).

Нагадаємо, раніше в Міністерстві соціальної політики розповіли, як Кабмін планує забезпечувати соцдопомогою у 2024 році. Також нагадаємо, що українському уряду вже довелося скоротити планові видатки з державного бюджету, на тлі відсутності фінансової підтримки від країн Заходу.