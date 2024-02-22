Виплати на 4 роки: Європарламент підтримав рішення виділити Україні 50 млрд євро (фото)

У Європейській раді заявили, що з 50 мільярдів євро: 33 млрд становитимуть кредити, а ще 17 млрд євро — гранти. Сам механізм для України складатиметься з трьох основних компонентів.

Профільні комітети Європейського парламенту підтримали рішення про багаторічну програму фінансової допомоги для України в розмірі 50 млрд євро. Про це у себе в X (раніше Twitter) повідомила депутатка Віола фон Крамон.

"Ми щойно затвердили Ukraine Facility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. Наступного пленарного тижня у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною", — написала Віола фон Крамон.

Європарламент проголосував за виділення Україні 50 млрд євро Фото: Скриншот

50 млрд євро від ЄС: як Україна отримуватиме гроші

Нагадаємо, ще 6 лютого 2024 року Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо нового механізму підтримки України. Так, на сайті Євроради пояснили, як Київ отримає 50 млрд євро.

"Новий механізм об'єднає підтримку України з бюджету ЄС у єдиний інструмент, надаючи країні послідовну, передбачувану та гнучку допомогу на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, що виникли внаслідок війни", — ідеться в повідомленні.

У Європейській раді заявили, що механізм для України складатиметься з трьох основних компонентів:

Уряд України розробить "План України", який міститиме в собі припущення щодо реконструкції та модернізації країни, а також реформи для процесу приєднання. Реалізація цього плану (з умовами та графіком платежів) визначить фінансову підтримку української держави у вигляді грантів і кредитів. Інвестиційна база для України дасть змогу ЄС надавати підтримку у вигляді бюджетних гарантій, грантів і кредитів від державних і приватних установ. Спеціальна гарантія для України використовуватиметься для покриття ризиків, пов'язаних із кредитами, гарантіями, інструментами ринку капіталу та іншими формами фінансування, що підтримують цілі Механізму. Допомога під час вступу до ЄС та інші заходи підтримають Україну в адаптації до правил ЄС і проведенні структурних реформ на шляху до майбутнього членства.

Зазначається, що з 50 мільярдів євро: 33 млрд становитимуть кредити, а ще 17 млрд євро — гранти. Гранти виділятимуться через новий спеціальний інструмент, запропонований у контексті середньострокового огляду Багаторічної фінансової програми. Кредити будуть гарантовані за рахунок маржі гнучкості власних ресурсів, аналогічно поточному фінансуванню в рамках "Макрофінансової допомоги плюс.

Зазначимо, як пояснила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, фінансова допомога, яку надасть Євросоюз, допоможе спланувати та вчасно виплачувати соціальну допомогу громадянам із вразливих категорій.