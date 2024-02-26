Польські перевізники хочуть поновити протести на кордоні з Україною: у ЗМІ назвали дату

За інформацією медіа, страйкарі з Люблінщини та Підкарпаття знову хочуть заблокувати переходи в Гребенному, Дорогуську, Корчовій та, ймовірно, Медиці.

Новий тиждень може принести нові протести на кордоні з Україною. Вже з 1 березня до страйку польських фермерів планують доєднатися перевізники. Про це повідомив кореспондент RMF FM.

За інформацією журналіста, перевізники з Люблінщини та Підкарпаття знову хочуть заблокувати переходи в Гребенному, Дорогуську, Корчовій та, ймовірно, Медиці.

Що кажуть у Польщі

"Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проєкт закону, який посилить перевірки українських перевізників, але минули тижні, а проєкту немає", — коментує журналістам ситуацію на кордоні президент Асоціації транспорту та логістики Польщі Мацей Вронський.

За його словами, перевізники все ще протестують, однак неофіційно.

"Для мене це також абсолютно несерйозно, ми повинні дати можливість урядовому управлінню реалізувати пункти угоди, укладеної в січні. Я проти посилення протестів, я проти блокування доріг, я за вирішення проблем конкретних громад", — зазначає Вронський.

Журналісти вважають, що сигнали фермерів і перевізників свідчать про те, що якщо до четверга в цьому питанні не відбудеться зрушень, то масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки зрости.

Які втрати принесли протести

У RMF зазначають, що збитки, спричинені блокуванням польсько-українських прикордонних переходів, які тривали понад 10 тижнів, могли принести кілька сотень мільйонів євро збитків.

"Така велика сума пояснюється тим, що вартість усього річного транспортування з Польщі в Україну становить приблизно 10 мільярдів євро", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 лютого повідомлялося, що в Польщі пошкодили 8 вагонів з українським урожаєм. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна сумлінно виконує свої зобов'язання. Ні зерно, ні кукурудза, ні ріпак — не залишається в Польщі.

Раніше, 24 лютого, повідомлялося про те, що в Польщі знову висипали українську агропродукцію. За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.