Переселенцям щомісяця виплачуватимуть по 3,6 тисячі гривень: як отримати допомогу від ООН

Виплачуватимуть фінансову допомогу переселенцям, які виїхали зі своїх рідних місць після 24 лютого 2022 року, і тим, хто вже повернувся в місця постійного проживання.

Благодійний фонд Благодійний фонд "Право на захист" відновив прийом заявок на отримання фінансової допомоги від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Так, у 2024 році деяким українським сім'ям виплатять по 3,6 тисячі гривень на кожного члена. Про це повідомляють у Telegram-каналі організації.

Відомо, що виплата коштів від УВКБ ООН відбуватиметься протягом трьох місяців.

Кому виплатять грошову допомогу

Допомога в розмірі 3,6 тисячі гривень надається українцям, щомісячний дохід яких становить 5,4 тисячі гривень, і які раніше не отримували виплати від благодійних організацій.

Виплати доступні переселенцям, які виїхали зі своїх рідних місць після 24 лютого 2022 року, і тим, хто вже повернувся в місця постійного проживання. Також заявники мають відповідати таким критеріям уразливості:

батьки-одинаки, які піклуються про дітей до 18 років та/або людей старше 55 років;

сім'ї літніх людей, старших за 55 років;

сім'ї, які доглядають за особами з особливими потребами;

сім'ї, які опікуються прийомними дітьми.

Як зареєструватися

Для цього потрібно відвідати пункти реєстрації в Полтавській області. Вони працюватимуть 29 лютого та 7 березня з 10:00 до 16:00 за адресою:

у смт. Велика Багачка, вул. Шевченка, 73.

Для того щоб пройти реєстрацію, претенденти мають пред'явити такі документи:

ІПН;

документ для посвідчення особи;

довідка ВПО;

IBAN банківської картки головного заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ про опіку над дитиною;

посвідчення або меддовідка про інвалідність чи хронічне захворювання.

"Для подачі заявки знадобиться присутність усіх членів сім'ї. Для сімей з маломобільними особами, дозволяється реєстрація за оригіналами документів при наданні медичної довідки", — йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Україні хочуть розширити перелік громадян, яким доступна компенсація за допомогу з житлом для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Передбачається, що виплати отримуватимуть некомерційні громадські об'єднання та благодійні організації. Також Фокус писав, кому з переселенців держава не надаватиме виплати на проживання у 2024 році.