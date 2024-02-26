Переселенцям щомісяця виплачуватимуть по 3,6 тисячі гривень: як отримати допомогу від ООН
Виплачуватимуть фінансову допомогу переселенцям, які виїхали зі своїх рідних місць після 24 лютого 2022 року, і тим, хто вже повернувся в місця постійного проживання.
Благодійний фонд Благодійний фонд "Право на захист" відновив прийом заявок на отримання фінансової допомоги від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Так, у 2024 році деяким українським сім'ям виплатять по 3,6 тисячі гривень на кожного члена. Про це повідомляють у Telegram-каналі організації.
Відомо, що виплата коштів від УВКБ ООН відбуватиметься протягом трьох місяців.
Кому виплатять грошову допомогу
Допомога в розмірі 3,6 тисячі гривень надається українцям, щомісячний дохід яких становить 5,4 тисячі гривень, і які раніше не отримували виплати від благодійних організацій.
Виплати доступні переселенцям, які виїхали зі своїх рідних місць після 24 лютого 2022 року, і тим, хто вже повернувся в місця постійного проживання. Також заявники мають відповідати таким критеріям уразливості:
- батьки-одинаки, які піклуються про дітей до 18 років та/або людей старше 55 років;
- сім'ї літніх людей, старших за 55 років;
- сім'ї, які доглядають за особами з особливими потребами;
- сім'ї, які опікуються прийомними дітьми.
Як зареєструватися
Для цього потрібно відвідати пункти реєстрації в Полтавській області. Вони працюватимуть 29 лютого та 7 березня з 10:00 до 16:00 за адресою:
- у смт. Велика Багачка, вул. Шевченка, 73.
Для того щоб пройти реєстрацію, претенденти мають пред'явити такі документи:
- ІПН;
- документ для посвідчення особи;
- довідка ВПО;
- IBAN банківської картки головного заявника;
- свідоцтво про народження дітей;
- документ про опіку над дитиною;
- посвідчення або меддовідка про інвалідність чи хронічне захворювання.
"Для подачі заявки знадобиться присутність усіх членів сім'ї. Для сімей з маломобільними особами, дозволяється реєстрація за оригіналами документів при наданні медичної довідки", — йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що в Україні хочуть розширити перелік громадян, яким доступна компенсація за допомогу з житлом для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Передбачається, що виплати отримуватимуть некомерційні громадські об'єднання та благодійні організації. Також Фокус писав, кому з переселенців держава не надаватиме виплати на проживання у 2024 році.