У Варшаві польські фермери вийшли на масштабний протест (відео)

Організатори протестів польських фермерів у Варшаві обіцяли, що марш буде мирним. За деякими повідомленнями, очікується, що в акції візьмуть участь приблизно 10 тисяч фермерів.

Польські фермери, учасники так званого "зіркового маршу" до столиці країни, у вівторок, 27 лютого, вийшли на масштабний протест проти політики ЄС та імпорту агропродукції з України. Про це повідомляє польський канал RMF24.

Фермери вимагають від польського уряду обмеження імпорту української агропродукції та виходу Польщі із European Green Deal, що накладає на них низку обмежень. Протестувальники заблокували дороги і вулиці у центрі столиці, а також розклали багаття на площі Дефілад і запалили фаєри, хоча організатори повідомляли, що марш буде мирним. За деякими повідомленнями, очікується, що в акції візьмуть участь приблизно 10 тисяч фермерів.

"Буде трактор, буде підготовлено щось, на що ЗМІ обов'язково звернуть увагу, але не обов'язково те, що завдасть шкоди", — заявив голова Національної угоди профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій Словомір Іздебський.

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Також аграрії зробили із сіна танк. Вони привезли його на тракторному причепі, хоча, як було анонсовано, сільгосптехніка в місто заїжджати не мала.

Протестувальники зупинилися перед Сеймом та Офісом прем'єр-міністра, щоб передати петицію. Вони провели розмову зі спікером Сейму Шимоном Головнею, а також представником від канцелярії прем'єр-міністра. Особисто зустрітися з протестувальниками Дональд Туск не зміг, бо бере участь у зустрічі Вишеградської четвірки у Празі.

Однак фермери вимагають від уряду "хоча б якоїсь угоди", не кажучи вже про виконання всіх вимог.

"Між мною та мітингувальниками є повна згода, що ми не хочемо бути — ні вони, ні я — героями проросійської пропаганди", — наголосив Головня.

Він додав, що звичайно проблеми, які стоять перед Польщею сьогодні, потрібно вирішувати і значною мірою з ними можна боротися на рівні Європейського Союзу.

"Ми повинні якнайшвидше вирішити цю суперечку, оскільки ми не можемо дозволити собі кожен наступний тиждень протестів — ні аграрії, ні держава — тому я вважаю, що уряд і всі інші мають зробити абсолютно все, щоб пришвишдшити вирішення проблеми".

Ситуація у Варшаві

Як повідомили у польській поліції, офіцери дбають про безпеку як учасників, так і мешканців Варшави, адже під час таких протестів завжди багато емоцій. Та побоювання викликані ще й тим, що до блокування польської столиці можуть приєднатися вболівальники варшавського футбольного клубу "Легії" і навіть гірники. Неофіційно також відомо, що протести фермерів можуть підтримати й польські майнери. Саме тому місто оточать двома кільцями правоохоронців.

"Весь столичний гарнізон на ногах. Максимальна кількість поліційських у підрозділах. Усі мусять бути на роботі. Навіть деякі школи будуть закриті. Всі бояться приїзду гірників і того, чи приєднаються до протестів фанати "Легії". Адже мало хто з нинішніх поліційських пам’ятає шахтарські протести та війни, які тоді точилися", — згадує один з польських правоохоронців Пьотр.

За його словами, цілком ймовірно, що польські протестувальники спробують влаштувати свої акції під стінами державних установ.

Протести фермерів в ЄС

У четвер, 22 лютого, фермери з Чехії, Словаччини, Польщі та інших країн ЄС влаштували акції протесту вздовж чеських кордонів, заблокувавши деякі пункти пропуску. Вони вимагають зменшення бюрократії та змін у політиці Євросоюзу.

Один зі словацьких фермерів розповів, що агросектор стикається зі "ста мільйонами проблем", які шкодять його конкурентоспроможності, найбільша з яких — бюрократія.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони не пропускають вантажівки, чим ускладнюють український експорт. Фермери незадоволені тим, що українське зерно, яке йде транзитом через Польщу, нібито може залишатись у країні.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував план із п'яти пунктів для розблокування кордону. Крім того, представники українського уряду приїхали на кордон, але анонсованого діалогу з польськими колегами не відбулося. Прем’єр Денис Шмигаль підкреслив, що відбуваються "відверті провокації", і це шкодить обороні.

На думку кандидата філософських наук та експерта Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентина Гладких, проблеми з експортом українського зерна та блокування польськими фермерами кордонів ЄС дві країни не зможуть вирішити самостійно. Треба підключати чиновників з Брюсселю.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для нас важливо зберегти союз із Польщею. Але він вважає несправедливим використовувати нашу країну як спосіб тиску на європейські інституції.