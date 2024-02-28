Виплати перерахують кожному: що буде з пенсіями українців з 1 березня

Як пояснила пані міністр соціальної політики Оксана Жолнович, розмір середньої пенсії після березневої індексації зросте до 5 717 гривень.

Вже незабаром в Україні проведуть чергову індексацію пенсій. Так, з 1 березня виплати мають підвищитися у всіх пенсіонерів, оскільки у державному бюджеті передбачили на це відповідні кошти. Фокус пояснює, як зміняться пенсійні виплати українців у перший день весни.

Що буде з пенсіями українців з 1 березня

Як пояснила в етері телемарафону пані міністр соціальної політики Оксана Жолнович, цього року пенсії громадян проіндексують на 8%, тож кожна пенсія, у середньому, зросте на 322 гривні. Розмір середньої пенсії після індексації становитиме 5 717 гривень, водночас мінімальна пенсія збільшиться на 364 гривні.

"Ми сформували індексацію таким чином, щоби збільшувати найменші пенсії на максимальний відсоток, враховуючи, що цим людям найскладніше.Така пенсія становитиме 2 725 гривень. А найбільша пенсія зросте майже на три тисячі гривень і становитиме 23 610 гривень", — розповіла посадовиця.

Хто отримуватиме підвищені пенсії з 1 березня

Заступниця голови Пенсійного фонду України (ПФУ) Ірина Ковпашко 27 лютого розповіла, що для індексації пенсій цього року створили новий механізм, завдяки якому держава проіндексую вже призначені пенсії.

"Ми їх називаємо страховими. І індексації підлягатимуть усі пенсії, призначені по 31 грудня 2023 року. Тобто всі, що призначені минулого року", — пояснила вона.

Очікується, що з 1 березня виплати зростуть практично у всіх пенсіонерів. Нещодавно очільник українського уряду Денис Шмигаль казав, пенсії перерахують для понад 10 мільйонів українців.

"Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії будуть підвищені майже на 8%. Середній розмір підвищення становитиме 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 гривень. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні", — зазначив прем'єр-міністр.

Мінімальна пенсія з 1 березня 2024 року

Разом із щорічною індексацією у березні 2024 року відбудеться перерахунок пенсій у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Як пояснили у пресслужбі ПФУ, відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", з 1 березня разом із щорічною індексацією пенсій відбудеться перерахунок:

пенсій;

надбавок;

підвищень;

інших доплат до пенсії.

Перерахунок здійснюватимуть, враховуючи розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

Оскільки прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс з 2 093 гривень до 2 361 гривні, збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

"Перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів", — зауважили у пресслужбі ПФУ.

Очікується, що мінімальні пенсії зростуть так:

одержувачам мінімальної пенсійної виплати у розмірі (пенсіонери з малим страховим стажем) платитимуть 2 720 гривень (до індексації отримували 2 520 гривень);

пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — 2 980 гривень (було 2 760 гривень);

пенсіонерам, які не працюють, у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків, 40% від мінімальної заробітної плати станом на 1 березня 2023 року — 3 370 гривень (було з 3 120 гривень);

пенсіонерам у віці понад 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків — 3 240 гривень (було три тисячі гривень).

До слова, раніше в уряді визначилися з мінімальним та максимальним розміром підвищення пенсій з 1 березня. Відомо, що максимально виплати зростуть 1 577 гривень. Тим часом кошти на пенсійні виплати уряд планує брати із надходжень від іноземних партнерів.