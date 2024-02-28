Від 100 до 1500 грн: як і кому підвищать пенсії в Україні з 1 березня та з 1 квітня
На українських пенсіонерів очікує чергова індексація, і в уряді нагадують, що вона буде вже третьою за час повномасштабної війни. З 1 березня 2024 року пенсії в Україні зростуть майже на 8%, а середня пенсія за прогнозами збільшиться до 5717 грн. Фокус дослідив, що саме буде відбуватися з виплатами і якою буде обіцяна прибавка.
В Кабміні сповнені оптимізму та вважають, що індексація пенсій підтримає платоспроможність громадян. За цифрами так і є: інфляція у 2023 році склала лише 5,1%, у той час як підвищення пенсій складе 8%, тобто, перекриє минулорічне зростання цін. Проте економісти налаштовані скептично та кажуть: це так не працює. Детально про пенсії в Україні — у матеріалі Фокусу.
Як рахували: рівень інфляції плюс зростання зарплати
З 1 березня 2024 року відбудеться індексація пенсій — таке рішення було ухвалене 23 лютого на засіданні Кабміну. Перерахунок виплат торкнеться понад 10 мільйонів громадян:
- 9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;
- 596 тис. пенсіонерів силових відомств;
- 97,8 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Також з 1 березня на 8% буде проіндексовано пенсії 20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Таким чином, уряд прискорив проведення індексації для цих категорій осіб, адже у 2023 році індексація для них відбулась з 1 липня.
Нагадаємо, що індексація пенсій в Україні проводиться у відповідності зі статтею 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
"Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення", — йдеться у законі.
У Мінсоцполітики вважають, що підвищення пенсій на 8% перекриє зростання цін за 2023 рік
Як нещодавно пояснили у Мінсоцполітики, розмір індексації обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки. Інфляція у 2023 році склала 5,1%; зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, — 7%. Тобто, дійшли до висновку у соціальному міністерстві, підвищення пенсій на 8% перекриє зростання цін за 2023 рік.
Багатшими не стануть: у період глибоких криз індексація не працює
За формулою начебто виходить все правильно, але при цьому підвищення пенсій виглядає до образливого мізерним. В уряді сподіваються, що таким чином зможуть підтримати платоспроможність громадян, проте експерти налаштовані скептично.
Економісти з самого початку казали, що життя пенсіонерів не надто покращать і анонсовані 13%, а вийшло взагалі у півтора рази менше.
Аналітик Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ пояснює: у період глибоких криз індексація не працює. "Це інструмент підтримки платоспроможності пенсіонерів у той період, коли в економіці все більш-менш стабільно, і потрібно лише трохи коригувати існуючі пенсії на рівень інфляції, — зазначив експерт у коментарі Фокусу. — У нас же зараз проблема набагато глибша. Маса пенсіонерів зіткнулася із втратою звичного життя, житла, майна, тож інфляція зовсім не відображає глибину економічного падіння в країні. За підсумками минулого року інфляція становила лише 5,1%. Але це не означає, що українці стали лише на 5% біднішими, і 8%-на індексація з надлишком перекриє це зниження рівня життя".
За словами експерта, криза може працювати як на зростання інфляції, так і у зворотний бік. Олексій Кущ наводить приклад часів Великої депресії в США, коли ціни взагалі падали, бо люди просто не мали грошей.
"Інфляція у 2022 році становила 26,6% за рахунок того, що Нацбанк надрукував 400 млрд грн і вкинув їх в економіку. У минулому році гроші не друкували, доходи людей не зростали, тому й зростання цін сповільнилося. Але це зовсім не означає, що проблем в економіці поменшало", — каже Олексій Кущ.
Офіційна інфляція не відображає проблеми в економіці, тому для підтримки незаможних потрібно переходити від індексації до суттєвіших виплат
За словами експерта, внаслідок того, що офіційна інфляція не відображає проблеми в економіці, для підтримки незаможних потрібно переходити від індексації до суттєвіших виплат. Зокрема, наприклад, пенсіонерам з пенсією нижче за середню, потрібно виплачувати раз на квартал додаткові суми хоча б у розмірі мінімальної пенсії. Це не тільки допоможе найбіднішими виживати, але й стимулюватиме внутрішній споживчий попит, який сьогодні є головним драйвером української економіки. Саме тому, каже аналітик, гроші на соціалку потрібно знаходити навіть ціною емісії (друк гривні через інструмент випуску мінфіном цінних паперів — ОВГЗ, — Фокус).
Кому і на скільки підвищать: на що розраховувати пенсіонерам цієї весни
"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2024 р. №185 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році", передбачено проведення індексації пенсій, призначених до 01.01.2024 у розмірі 1,0796 (тобто на 7,96% — Ред.), — зазначила у коментарі Фокусу адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова. — Мінімальна сума індексації згідно з пунктом 3 цієї постанови становитиме 100 грн, у той час, як максимальний розмір індексації у 2024 році по аналогії з індексацією 2023 року обмежується сумою 1500 грн. Разом з тим, обмеження суми індексації розміром 1500 грн є протиправним, про що свідчать рішення судів по нашим клієнтам у 2023-му. Практика по цьому питанню поки що формується, але й у 2024 році ми плануємо продовжувати відновлювати порушені права пенсіонерів".
За словами юристки, жодного підвищення не отримають ті пенсіонери, яким пенсія призначена у 2024 році, а також ті, у яких розмір пенсії, призначеної до 01.01.2024, не досягав мінімального та які до такої пенсії отримували доплату до мінімального розміру. Справа в тому, що за рахунок індексації збільшиться їхній розмір пенсії, але водночас буде зменшено суму доплати в межах того самого мінімального розміру пенсії.
Індексація для працюючих: які зміни відбудуться у квітні
А з 1 квітня очікується автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.
"На жаль, такі перерахунки не настільки кардинально змінюють розмір пенсії працюючого пенсіонера, — каже Олена Воронкова. — Додається страховий стаж, набутий пенсіонером, та у випадку, якщо пенсіонер отримував гарну офіційну заробітну плату, збільшиться коефіцієнт індивідуального заробітку. Враховуючи, що основним критерієм для визначення розміру пенсії є заробітна плата особи та рік виходу на пенсію, суттєвими такі перерахунку бувають не дуже часто. Інколи це 20-50 грн, але інколи й 1000-1200 грн. В першу чергу це залежить від розміру заробітної плати, яку пенсіонер отримував після виходу на пенсію".
Механізм перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам передбачено та регламентовано частиною четвертою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 №10-1 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
З 1 квітня очікується автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу
Юристка звертає увагу, що перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам може відбуватись у двох випадках:
- якщо пенсіонер продовжував працювати та має не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі;
- якщо пенсіонер продовжував працювати і має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через два роки з дня звернення за призначенням (попереднім перерахунком) пенсії.
Будь-яких обмежень щодо сум такого перерахунку не передбачено, але й мінімальних розмірів також не закріплено.