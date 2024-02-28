На українських пенсіонерів очікує чергова індексація, і в уряді нагадують, що вона буде вже третьою за час повномасштабної війни. З 1 березня 2024 року пенсії в Україні зростуть майже на 8%, а середня пенсія за прогнозами збільшиться до 5717 грн. Фокус дослідив, що саме буде відбуватися з виплатами і якою буде обіцяна прибавка.

В Кабміні сповнені оптимізму та вважають, що індексація пенсій підтримає платоспроможність громадян. За цифрами так і є: інфляція у 2023 році склала лише 5,1%, у той час як підвищення пенсій складе 8%, тобто, перекриє минулорічне зростання цін. Проте економісти налаштовані скептично та кажуть: це так не працює. Детально про пенсії в Україні — у матеріалі Фокусу.

Як рахували: рівень інфляції плюс зростання зарплати

З 1 березня 2024 року відбудеться індексація пенсій — таке рішення було ухвалене 23 лютого на засіданні Кабміну. Перерахунок виплат торкнеться понад 10 мільйонів громадян:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

596 тис. пенсіонерів силових відомств;

97,8 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також з 1 березня на 8% буде проіндексовано пенсії 20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Таким чином, уряд прискорив проведення індексації для цих категорій осіб, адже у 2023 році індексація для них відбулась з 1 липня.

Нагадаємо, що індексація пенсій в Україні проводиться у відповідності зі статтею 42 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Найбідніші отримають після індексації лише 100 грн Фото: УНІАН

"Для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення", — йдеться у законі.

У Мінсоцполітики вважають, що підвищення пенсій на 8% перекриє зростання цін за 2023 рік

Як нещодавно пояснили у Мінсоцполітики, розмір індексації обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки. Інфляція у 2023 році склала 5,1%; зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески, — 7%. Тобто, дійшли до висновку у соціальному міністерстві, підвищення пенсій на 8% перекриє зростання цін за 2023 рік.

Багатшими не стануть: у період глибоких криз індексація не працює

За формулою начебто виходить все правильно, але при цьому підвищення пенсій виглядає до образливого мізерним. В уряді сподіваються, що таким чином зможуть підтримати платоспроможність громадян, проте експерти налаштовані скептично.

Економісти з самого початку казали, що життя пенсіонерів не надто покращать і анонсовані 13%, а вийшло взагалі у півтора рази менше.

Аналітик Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ пояснює: у період глибоких криз індексація не працює. "Це інструмент підтримки платоспроможності пенсіонерів у той період, коли в економіці все більш-менш стабільно, і потрібно лише трохи коригувати існуючі пенсії на рівень інфляції, — зазначив експерт у коментарі Фокусу. — У нас же зараз проблема набагато глибша. Маса пенсіонерів зіткнулася із втратою звичного життя, житла, майна, тож інфляція зовсім не відображає глибину економічного падіння в країні. За підсумками минулого року інфляція становила лише 5,1%. Але це не означає, що українці стали лише на 5% біднішими, і 8%-на індексація з надлишком перекриє це зниження рівня життя".

Економісти вважають, що індексація не зробить життя пенсіонерів краще Фото: pexels.com

За словами експерта, криза може працювати як на зростання інфляції, так і у зворотний бік. Олексій Кущ наводить приклад часів Великої депресії в США, коли ціни взагалі падали, бо люди просто не мали грошей.

"Інфляція у 2022 році становила 26,6% за рахунок того, що Нацбанк надрукував 400 млрд грн і вкинув їх в економіку. У минулому році гроші не друкували, доходи людей не зростали, тому й зростання цін сповільнилося. Але це зовсім не означає, що проблем в економіці поменшало", — каже Олексій Кущ.

Офіційна інфляція не відображає проблеми в економіці, тому для підтримки незаможних потрібно переходити від індексації до суттєвіших виплат

За словами експерта, внаслідок того, що офіційна інфляція не відображає проблеми в економіці, для підтримки незаможних потрібно переходити від індексації до суттєвіших виплат. Зокрема, наприклад, пенсіонерам з пенсією нижче за середню, потрібно виплачувати раз на квартал додаткові суми хоча б у розмірі мінімальної пенсії. Це не тільки допоможе найбіднішими виживати, але й стимулюватиме внутрішній споживчий попит, який сьогодні є головним драйвером української економіки. Саме тому, каже аналітик, гроші на соціалку потрібно знаходити навіть ціною емісії (друк гривні через інструмент випуску мінфіном цінних паперів — ОВГЗ, — Фокус).

Кому і на скільки підвищать: на що розраховувати пенсіонерам цієї весни

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2024 р. №185 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році", передбачено проведення індексації пенсій, призначених до 01.01.2024 у розмірі 1,0796 (тобто на 7,96% — Ред.), — зазначила у коментарі Фокусу адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова. — Мінімальна сума індексації згідно з пунктом 3 цієї постанови становитиме 100 грн, у той час, як максимальний розмір індексації у 2024 році по аналогії з індексацією 2023 року обмежується сумою 1500 грн. Разом з тим, обмеження суми індексації розміром 1500 грн є протиправним, про що свідчать рішення судів по нашим клієнтам у 2023-му. Практика по цьому питанню поки що формується, але й у 2024 році ми плануємо продовжувати відновлювати порушені права пенсіонерів".

Максимальний розмір індексації у 2024 році обмежується сумою 1500 грн, проте юристи вважають це обмеження протиправним Фото: УНІАН

За словами юристки, жодного підвищення не отримають ті пенсіонери, яким пенсія призначена у 2024 році, а також ті, у яких розмір пенсії, призначеної до 01.01.2024, не досягав мінімального та які до такої пенсії отримували доплату до мінімального розміру. Справа в тому, що за рахунок індексації збільшиться їхній розмір пенсії, але водночас буде зменшено суму доплати в межах того самого мінімального розміру пенсії.

Індексація для працюючих: які зміни відбудуться у квітні

А з 1 квітня очікується автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

"На жаль, такі перерахунки не настільки кардинально змінюють розмір пенсії працюючого пенсіонера, — каже Олена Воронкова. — Додається страховий стаж, набутий пенсіонером, та у випадку, якщо пенсіонер отримував гарну офіційну заробітну плату, збільшиться коефіцієнт індивідуального заробітку. Враховуючи, що основним критерієм для визначення розміру пенсії є заробітна плата особи та рік виходу на пенсію, суттєвими такі перерахунку бувають не дуже часто. Інколи це 20-50 грн, але інколи й 1000-1200 грн. В першу чергу це залежить від розміру заробітної плати, яку пенсіонер отримував після виходу на пенсію".

Працюючі пенсіонери отримають перерахунок у квітні Фото: pexels.com

Механізм перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам передбачено та регламентовано частиною четвертою статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 №10-1 "Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

З 1 квітня очікується автоматичний перерахунок пенсій для 654 тис. працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу

Юристка звертає увагу, що перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам може відбуватись у двох випадках:

якщо пенсіонер продовжував працювати та має не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі;

якщо пенсіонер продовжував працювати і має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через два роки з дня звернення за призначенням (попереднім перерахунком) пенсії.

Будь-яких обмежень щодо сум такого перерахунку не передбачено, але й мінімальних розмірів також не закріплено.