Підвищення зарплат: чому українці почнуть заробляти більше у 2024 році

За даними Держпраці, право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється у 2024 році, а розрахунок індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення відбудеться за даними з 1 січня.

Українські роботодавці повинні знову індексувати зарплати своїм співробітникам відповідно до рівня інфляції на рівень інфляції. Про це повідомляє пресслужба Держпраці.

Зазначається, що відповідне правило передбачено у статті 39 закону "Про державний бюджет України на 2024 рік". Водночас у 2023 році уряд дозволив роботодавцям не проводити індексацію заробітної плати працівникам.

Відповідно до закону про держбюджет, розрахунок індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводять наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

"Таким чином, у нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється", — сказано в повідомленні держструктури.

Як змінилися зарплати українців

З початком 2024 року практично у всіх великих містах України роботодавці почали підвищувати зарплати своїм співробітникам. Найбільше, порівняно з груднем 2023 року, зарплати збільшилися у херсонців — одразу на 1,5 тисячі гривень. Зараз у місті платять, у середньому, 22,5 тисячі гривень.

Збільшувалися зарплати також і в інших українських містах. Наприклад:

у Рівному, де запропонована зарплата зросла до 17,3 тисячі гривень;

у Вінниці — 17 тисяч гривень;

у Луцьку — 16,5 тисячі гривень.

Зарплати населення у 2024 році, як очікується, збільшуватимуться й надалі на тлі поліпшення економічної ситуації в Україні. Про це Фокус писав у своїй статті Висока ціна кадрів. Кому і наскільки підвищать заробітну плату в 2024 році в Україні.

Так, власниця HR-агентства Домініка Іванова-Бекар розповіла, чому роботодавцям доведеться підвищувати виплати свої працівникам.

"Більшість роботодавців відчувають кадровий голод, а на низку спеціальностей попит перевищує пропозицію. У такій ситуації бізнес, щоб бути конкурентними на ринку праці, залучати найкращих і утримувати персонал, має пропонувати конкурентні заробітні плати", — сказала вона.

Нагадаємо, економіст Михайло Кухар вважає, що вже в другому кварталі 2024 року зарплати сягнуть довоєнного середнього рівня в 600 доларів. Тим часом у Кабінеті міністрів прогнозують, що до 2026 року українці щомісяця зароблятимуть по 30 тисяч гривень.