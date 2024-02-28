Україна переходить на європейські правила торгівлі електроенергією: хто купуватиме струм

Як повідомили в компанії "Укренерго", за напрямком Україна — Молдова (UA-MD) розподілена пропускна спроможність становила 463 МВт.

Український оператор системи передачі електроенергії "Укренерго" запустив загальні аукціони на доступ до інтерконекторів із Молдовою. Тобто Україна повністю перейшла на європейські правила торгівлі електроенергією. Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що вперше було розірвано право постачання електроенергії на цілий місяць.

"27 лютого завершився перший спільний місячний аукціон із доступу до міждержавних перетинів із постачанням електричної енергії в березні для України та Молдови. Аукціон у цьому форматі тривав тиждень", — ідеться в повідомленні.

За даними компанії, за напрямком Україна — Молдова (UA-MD) розподілена пропускна спроможність склала 463 МВт. У напрямку Молдова — Україна (MD-UA) — 96 МВт.

При цьому 100% доступної пропускної спроможності за кожним напрямком розподілили між чотирма учасниками. Кількість учасників за напрямком UA-MD становила вісім, а за напрямком MD-UA — дев'ять.

"Попит на пропускну спроможність на кожному місячному аукціоні перевищував запропоновану для розподілу пропускну спроможність. Це визначило граничну ціну аукціону для напрямку UA-MD 0,05 євро за 1 МВт, а для напрямку MD-UA 0,5 євро за 1 МВт", — підкреслили в "Укренерго".

Добові аукціони з Молдовою заплановано в четвер, 29 лютого, з днем постачання — 1 березня.

Україна збільшить експорт електроенергії до Євросоюзу: деталі

Оператори європейської енергосистеми ENTSO-E 26 лютого 2024 року дозволили збільшити пропускну здатність імпорту електроенергії з України. За словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, нові правила запрацюють із 1 березня.

За його словами, експортна спроможність міждержавних інтерконекторів з України до Європейського Союзу становитиме 550 МВт щогодини, замість нинішніх 400 МВт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, скільки європейських країн купують українську електроенергію. Також нещодавно стало відомо, як в "Укренерго" хочуть отримати від Росії компенсацію за зруйновану енергосистему.